Cada quincena llega el depósito, se pagan los pendientes y el recibo de nómina puede terminar olvidado. Sin embargo, revisar la información de esos comprobantes ayuda a detectar diferencias que conviene aclarar antes de presentar una declaración anual.

Para los trabajadores que quieren conocer qué datos tiene la autoridad fiscal sobre sus salarios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con una herramienta de consulta por internet.

También te puede interesar: ¿Se te venció la e.firma? Así puedes renovarla sin ir al SAT

¿Qué dice tu patrón que ganas?

El Visor de comprobantes de nómina para el trabajador muestra los ingresos y las retenciones que los empleadores reportaron al SAT mediante los comprobantes fiscales de nómina.

Permite consultar información de sueldos, salarios, asimilados a salarios y pagos por separación. Los registros pueden revisarse de manera acumulada, por empleador, por mes o mediante el detalle de los comprobantes emitidos.

Así puedes identificar cuánto aparece registrado a tu nombre y qué cantidades fueron reportadas como retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR).

¿Cómo consultar la información?

Para ingresar necesitas tu RFC y contraseña del SAT, o tu e.firma. El procedimiento general es:

Entrar al portal oficial del SAT. Localizar el servicio “Visor de comprobantes de nómina para el trabajador”. Iniciar sesión con tus datos. Seleccionar el ejercicio disponible que deseas revisar. Consultar los ingresos, retenciones y comprobantes de cada empleador.

La herramienta también permite obtener archivos de consulta y descargar comprobantes. Revisa la fecha de actualización que aparece en el visor, pues la información corresponde a un corte determinado.

También te puede interesar: Constancia de Situación Fiscal: así puedes obtenerla gratis y sin ir al SAT

El depósito y el ingreso reportado pueden ser distintos

Antes de asumir que existe un error, considera que el dinero depositado corresponde al pago después de las deducciones aplicables. Para comparar, revisa las percepciones, los impuestos y los demás descuentos de tu recibo.

También verifica si durante el periodo recibiste prestaciones o pagos adicionales que expliquen la diferencia.

Si identificas información incorrecta, el SAT recomienda acudir con el patrón para solicitar la corrección de los comprobantes. Cuando corresponda, el empleador deberá cancelar el recibo equivocado y emitir uno nuevo.

También te puede interesar: SAT: ¿cómo recuperar tu contraseña sin acudir a una oficina?

¿Y si aparece una empresa que no reconoces?

Encontrar varios patrones puede tener una explicación si cambiaste de trabajo durante el año. Sin embargo, si desconoces a alguno, la orientación del SAT indica acudir a un módulo para obtener detalles sobre los comprobantes y, en su caso, presentar la denuncia correspondiente.

Si faltan recibos, primero verifica la fecha de corte del visor y si los documentos fueron cancelados.

Revisar estos registros permite detectar inconsistencias con anticipación: la información reportada por los empleadores se utiliza como base para el prellenado de la declaración anual de personas físicas.