Después de una mudanza, es fácil acordarse de cambiar la dirección de los pedidos y dejar para después otros trámites. El pendiente puede salir a relucir semanas más tarde, cuando descargas tu constancia de situación fiscal y encuentras que todavía aparece la casa anterior. Si esa dirección era la que tenías registrada ante el SAT como domicilio fiscal, hay un aviso que puedes presentar desde casa. La forma de hacerlo depende de cómo obtienes tus ingresos y de si tienes e.firma.

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¿Cuándo debes actualizar el domicilio fiscal?

Si tu casa anterior era tu domicilio fiscal y esa dirección cambió, corresponde actualizarla en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Si tienes un negocio cuyo domicilio fiscal sigue siendo el mismo local, mudarte de vivienda por sí solo no cambia ese registro. Si tienes dudas sobre qué dirección aparece, empieza por revisar tu constancia de situación fiscal.

Por regla general, el aviso se presenta dentro de los diez días siguientes al cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con la ficha del trámite del SAT. La actualización es gratuita.

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¿Cómo presentar el aviso en el portal del SAT?

Entra al portal del SAT y, en la sección «RFC, personas», busca «Realiza tu cambio de domicilio». Selecciona «Aviso de cambio de domicilio fiscal». Puedes iniciar sesión con tu RFC y Contraseña o con tu e.firma. Captura la fecha del cambio y la nueva dirección. Antes de confirmar, comprueba que el código postal, la colonia, la calle y los números exterior e interior correspondan al lugar que quieres registrar. Firma con tu e.firma, confirma los datos y selecciona «Concluir solicitud». Descarga el acuse que genere el sistema y lee las indicaciones.

La Contraseña te permite entrar al formulario. Para firmar el aviso en el portal necesitas la e.firma. Si el acuse indica que debes acudir a una oficina para concluir, agenda una cita y lleva una identificación oficial vigente y el comprobante de domicilio en original.

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Si solo recibes un salario, puedes solicitar una videollamada

El SAT también ofrece la Oficina Virtual a quienes únicamente perciben ingresos por salarios o por un servicio personal subordinado. Agenda una cita y envía antes de la sesión tu identificación oficial vigente y el formato de solicitud del trámite. Si la nueva dirección no se ve en la identificación, agrega un comprobante de domicilio.

Los documentos se envían por separado en PDF, a color, legibles y con un máximo de 4 MB por archivo. Durante la videollamada, el personal del SAT revisará la información. Si cumples los requisitos, recibirás el acuse y la constancia de situación fiscal actualizada. Revisa que la dirección en la constancia coincida con la que solicitaste y guarda ambos documentos.