¿Se mojaron tus tenis con la lluvia? Este error al secarlos puede terminar por dañarlos

Durante la temporada de lluvias, basta caminar unos minutos por una calle encharcada para terminar con los tenis completamente mojados. La urgencia por volver a utilizarlos puede llevarnos a dejarlos bajo el sol, acercarlos a un calentador o incluso meterlos en la secadora; sin embargo, estos métodos pueden deformarlos y debilitar el adhesivo que mantiene unidas sus piezas.

El calor intenso no necesariamente hará que el calzado se despegue inmediatamente, pero sí puede deteriorar el pegamento, alterar la goma y deformar algunos materiales sintéticos. El daño podría hacerse evidente después, cuando la suela comience a separarse o el tenis pierda su forma.

La recomendación general es permitir que se sequen a temperatura ambiente, en un sitio ventilado y sin exposición directa y prolongada al sol.

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No los metas a la secadora

Aunque parece la solución más rápida, la secadora de ropa es uno de los lugares menos adecuados para colocar el calzado deportivo. Además de los golpes constantes contra el tambor, las altas temperaturas pueden afectar sus adhesivos y deformar la estructura.

La misma precaución debe aplicarse con secadores de cabello, calefactores, hornos y otras fuentes directas de calor. Especialistas de REI explican que las temperaturas elevadas pueden cambiar la forma de los tenis y debilitar el pegamento empleado en su fabricación.

Tampoco es aconsejable dejarlos durante horas sobre el cofre de un automóvil o detrás de una ventana donde reciban directamente los rayos solares.

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Así puedes secarlos sin dañarlos

El primer paso es retirar las agujetas y las plantillas para facilitar la circulación del aire. Las plantillas deben dejarse secar por separado, mientras que la lengüeta del tenis puede abrirse tanto como sea posible.

Si tienen lodo, conviene retirarlo con un cepillo suave y un poco de agua con jabón neutro antes de iniciar el secado. Dejar que el barro se endurezca podría dificultar su limpieza y afectar la tela.

Después, se puede colocar papel absorbente o periódico arrugado dentro de cada tenis. Además de extraer parte de la humedad, el papel ayuda a conservar su forma. Es importante sustituirlo cada vez que quede empapado; durante las primeras horas puede ser necesario cambiarlo varias veces.

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Nike recomienda mantener el calzado en un espacio seco y ventilado, lejos de la luz solar directa. También puede colocarse frente a un ventilador para acelerar el proceso sin recurrir a temperaturas elevadas. Dependiendo de qué tan mojado esté, el secado puede tardar alrededor de 12 horas o incluso más. ASICS aconseja igualmente retirar las plantillas y rellenar los tenis con papel.

Antes de volver a utilizarlos, hay que comprobar que el interior, las plantillas y la zona de la punta estén completamente secos. Usarlos todavía húmedos no solo genera malos olores: también favorece la proliferación de microorganismos y puede provocar rozaduras en los pies.