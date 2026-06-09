Se queda México sin 30 mil empleos formales en mayo

La creación acumulada de empleo formal en México retrocedió a 201 mil 605 puestos entre enero y mayo de 2026, tras la pérdida de 29 mil 922 plazas solo en el quinto mes del año, informó este lunes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El retroceso mensual, equivalente a una tasa de menos 0.1%, redujo el avance que el país había acumulado hasta abril, cuando sumaba 231 mil 527 nuevos puestos formales en el año.

Pese a la caída de mayo, el IMSS reportó 22 millones718 mil 681 puestos de trabajo afiliados al cierre del mes, la quinta cifra máxima desde que se tiene registro y la mayor para un mes de mayo.

Del total, el 86.8% correspondió a empleos permanentes y el 13.2% a eventuales. Los puestos permanentes sumaron 19 millones 730 mil 767, también la mayor afiliación registrada para un mismo mes de mayo.

El Instituto atribuyó la pérdida mensual principalmente a la estacionalidad del sector agropecuario, que suele reducir temporalmente el empleo durante este periodo por la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha en distintas regiones del país.

El organismo también señaló que el comportamiento de mayo estuvo influido por la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real mediante esquemas de simulación en el aseguramiento.

Según el IMSS, "si se aísla este efecto extraordinario, la cifra de puestos de trabajo mantendría una trayectoria positiva en la generación de empleo formal".

En los últimos 12 meses, el empleo formal creció en 346 mil 637 puestos, una tasa interanual de 1.5%.

Por sectores, los mayores crecimientos anuales se registraron en transportes y comunicaciones, con 13.5%; la industria extractiva, con 4.1%, y los servicios sociales y comunales, con 2%.

En contraste, la transformación cayó 1,4 % y el sector agropecuario retrocedió 4,3 %.