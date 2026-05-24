Se requeriría más personal para ampliar horarios, señala Canirac Durango
Para los empresarios, abrir más temprano sus negocios implica más gastos de operatividad y la contratación de más personal, por lo que requerirían incentivos, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Durango, Jorge Luján Pulido.
En tal sentido, expuso que más que sentir un apoyo, los empresarios han percibido una mayor carga impositiva gubernamental.
“De abrir un poquito más temprano necesitaríamos también en ciertos casos un poquito más o un cuanto más de personal. Y sin este tipo de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual nos apoya pues cómo podemos desarrollarlo. Nos hemos visto con la triste noticia de que desde febrero no existe este programa en el municipio de Durango”, manifestó.
Por lo que dijo que este tipo de acciones los imposibilitan para contemplar una ampliación de horario.
“Es complejo y realmente pues nos llena a nosotros de preocupación desde el lado federal, el cual realmente nos ha llenado de cargas impositivas tanto impuestos y mil cosas, y el único programa en el que generaba apoyo pues nos lo quita. No sé si sea algo político directamente contra el estado o contra el municipio”.
Y precisó que los jóvenes que ya estaban inscritos en el programa continúan, pero ya no acepta nuevos registros pese a que era un apoyo sobre todo para pequeñas y medianas empresas.