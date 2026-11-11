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¿Se te venció la e.firma? Así puedes renovarla sin ir al SAT

Antes de sacar cita, revisa cuándo venció tu e.firma. Esa fecha puede ahorrarte una vuelta al SAT.

¿Se te venció la e.firma? Así puedes renovarla sin ir al SAT

¿Se te venció la e.firma? Así puedes renovarla sin ir al SAT

REDACCIÓN WEB
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La e.firma puede pasar meses guardada hasta que toca presentar la declaración anual o hacer algún trámite fiscal. Es entonces cuando muchos contribuyentes descubren que su certificado ya venció y surge la duda de si tendrán que acudir a una oficina para renovarlo.

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite iniciar la renovación por internet a las personas físicas mayores de edad cuyo certificado haya vencido hace un año o menos al momento de presentar la solicitud. El trámite es gratuito y comienza en SAT ID.

Qué necesitas para renovar tu e.firma desde casa

Para iniciar la solicitud, ten a la mano tu RFC, un correo electrónico personal y una identificación oficial vigente. Para completar la renovación necesitarás también el certificado anterior (.cer), la llave privada (.key) y la contraseña de esa llave.

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Cómo renovar tu e.firma paso a paso


    

  1. Entra a SAT ID, elige la opción de renovación de e.firma, captura los datos que solicita el sistema y adjunta tu identificación.
    2. 

  2. Graba el video de validación siguiendo las instrucciones en pantalla, firma la solicitud y guarda el folio para consultar su avance.
    3. 

  3. Cuando el SAT autorice la solicitud, usa el programa Certifica para generar el archivo de renovación. Después, envíalo mediante CertiSAT Web y descarga tu nuevo certificado.
    4. 



El correo de autorización te permite continuar con la segunda parte del trámite. Tu e.firma estará lista para usarse una vez que completes la renovación y descargues el nuevo certificado.


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Cuándo sí debes sacar cita en el SAT


Si tu e.firma venció hace más de un año, debes acudir a una oficina del SAT con cita. También tendrás que hacer el trámite presencial si ya no tienes los archivos de tu firma anterior o si olvidaste la contraseña de la llave privada.


Si al revisar la fecha descubres que tu e.firma todavía está vigente y está por vencer, puedes renovarla directamente en el portal del SAT.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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