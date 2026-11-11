¿Se te venció la e.firma? Así puedes renovarla sin ir al SAT

La e.firma puede pasar meses guardada hasta que toca presentar la declaración anual o hacer algún trámite fiscal. Es entonces cuando muchos contribuyentes descubren que su certificado ya venció y surge la duda de si tendrán que acudir a una oficina para renovarlo.

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite iniciar la renovación por internet a las personas físicas mayores de edad cuyo certificado haya vencido hace un año o menos al momento de presentar la solicitud. El trámite es gratuito y comienza en SAT ID.

Qué necesitas para renovar tu e.firma desde casa

Para iniciar la solicitud, ten a la mano tu RFC, un correo electrónico personal y una identificación oficial vigente. Para completar la renovación necesitarás también el certificado anterior (.cer), la llave privada (.key) y la contraseña de esa llave.

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Cómo renovar tu e.firma paso a paso

Entra a SAT ID, elige la opción de renovación de e.firma, captura los datos que solicita el sistema y adjunta tu identificación. Graba el video de validación siguiendo las instrucciones en pantalla, firma la solicitud y guarda el folio para consultar su avance. Cuando el SAT autorice la solicitud, usa el programa Certifica para generar el archivo de renovación. Después, envíalo mediante CertiSAT Web y descarga tu nuevo certificado.

El correo de autorización te permite continuar con la segunda parte del trámite. Tu e.firma estará lista para usarse una vez que completes la renovación y descargues el nuevo certificado.

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Cuándo sí debes sacar cita en el SAT

Si tu e.firma venció hace más de un año, debes acudir a una oficina del SAT con cita. También tendrás que hacer el trámite presencial si ya no tienes los archivos de tu firma anterior o si olvidaste la contraseña de la llave privada.

Si al revisar la fecha descubres que tu e.firma todavía está vigente y está por vencer, puedes renovarla directamente en el portal del SAT.