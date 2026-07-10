Selección Mexicana: ¿cuál será el salario de Rafael Márquez como DT del tricolor?

La nueva etapa de la Selección Mexicana ya comenzó, tras concluir la participación del Tricolor en la Copa del Mundo de 2026, la Federación Mexicana de Futbol hizo oficial la llegada de Rafael Márquez como director técnico nacional, dando continuidad al proyecto que había sido anunciado desde 2024 y que contemplaba su preparación como auxiliar de Javier Aguirre rumbo al relevo generacional.

Con el histórico exdefensa al frente del combinado nacional, una de las principales dudas entre los aficionados no solo gira en torno a su proyecto deportivo , sino también al sueldo que recibirá por dirigir al equipo mexicano durante el proceso rumbo al Mundial de 2030.

¿Cuánto estaría ganando?

De acuerdo con diversos reportes, Rafael Márquez tendría un salario anual de entre 900 mil y 1.2 millones de dólares como entrenador de la Selección Mexicana. Esa cantidad representa una reducción importante respecto a lo que percibía Javier Aguirre durante su tercera etapa al frente del Tricolor.

El "Vasco" habría recibido alrededor de 2.5 millones al año. Bajo ese parámetro, el sueldo de Márquez sería considerablemente menor, aunque seguiría colocándolo entre los entrenadores mejor remunerados del futbol mexicano.

Si las estimaciones se confirman, el nuevo estratega percibiría un ingreso cercano a los 20 o 25 millones de pesos al año, dependiendo del tipo de cambio y de los incentivos contemplados en su contrato.

Un proyecto pensado para el Mundial de 2030

Más allá del aspecto económico, la Federación Mexicana de Futbol apuesta por la continuidad de un plan deportivo que comenzó cuando Rafael Márquez se incorporó como auxiliar técnico de Javier Aguirre en 2024.

Durante ese periodo participó en la obtención de títulos como la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro, además de formar parte del cuerpo técnico que dirigió al equipo durante la Copa del Mundo de 2026. Tras la eliminación de México en los octavos de final, se concretó la transición que ya estaba prevista desde hace casi dos años.

Ahora, el excapitán de la Selección tendrá la responsabilidad de liderar un nuevo ciclo mundialista con la misión de consolidar una generación competitiva y regresar al equipo nacional a los primeros planos internacionales.