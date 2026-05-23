Selección Mexicana: reportan que hubo pelea en el Estadio Cuauhtémoc tras el juego | VIDEO

Lo que debía ser una noche de fiesta para la afición terminó en escenas de tensión y violencia en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, luego del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Ghana.

EL partido pasó a segundo plano

Dentro de la cancha, México logró imponerse con marcador de 2-0 en este encuentro de preparación rumbo a futuras competencias internacionales. Sin embargo, el ambiente positivo que se vivía durante el partido cambió radicalmente al finalizar el encuentro.

A la salida del estadio, varios grupos de aficionados comenzaron a protagonizar enfrentamientos físicos. Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo algunas personas intercambiaban golpes en zonas de acceso y calles cercanas al inmueble.

Riña entre aficionados

De acuerdo con reportes, las peleas ocurrieron principalmente cuando los asistentes abandonaban el recinto . En algunos casos, los enfrentamientos fueron entre seguidores de México, lo que ha generado aún más preocupación sobre el comportamiento en eventos deportivos previo a la Copa del Mundo.

Las imágenes captadas evidencian momentos de caos, con empujones, golpes e incluso la participación de varios involucrados en una misma riña . Este tipo de incidentes no es aislado, pero sí vuelve a poner en el foco la seguridad en los estadios del país.

Intervención de autoridades

Ante la situación, elementos de seguridad intervinieron para controlar los disturbios. Se reporta la participación de corporaciones como la Guardia Nacional y policías locales, quienes lograron dispersar a los involucrados y evitar que la violencia escalara aún más.

Hasta el momento, no se han confirmado personas con lesiones graves ni detenciones relacionadas directamente con estos hechos. No obstante, el incidente ha generado preocupación entre autoridades y aficionados, ya que refleja que aún existen retos importantes en materia de cultura deportiva.

Este tipo de situaciones también impacta la imagen del futbol mexicano, especialmente en un contexto donde se busca promover un ambiente familiar y seguro en los estadios.

Un problema recurrente

La violencia en eventos deportivos no es un tema nuevo en México. En los últimos años, diversos episodios han evidenciado la necesidad de reforzar estrategias de prevención, mejorar los protocolos de seguridad y fomentar una mayor conciencia entre los aficionados.

Lo ocurrido en Puebla tras el México vs Ghana es un recordatorio de que el espectáculo deportivo no termina con el silbatazo final, y que el comportamiento fuera de la cancha también es clave para garantizar la seguridad de todos.