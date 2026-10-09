¿Te llegó una oferta de Amazon por WhatsApp? Cómo evitar fraudes durante los descuentos Prime

Un descuento atractivo puede llevar a comprar sin revisar demasiado. Durante las promociones en línea, conviene detenerse unos minutos antes de abrir un enlace o proporcionar datos: una supuesta oferta también puede ser el anzuelo para robar información o dinero.

Las Mega Ofertas de Amazon Prime se realizan en México del 6 al 10 de octubre de 2026. Para quienes buscan aprovecharlas, verificar dónde compran y cómo pagan es tan importante como comparar precios.

Los engaños pueden utilizar el nombre y logotipo de la empresa para aparentar que un mensaje, anuncio o página pertenece a la plataforma. Amazon reconoce estas prácticas de suplantación y recomienda evitar enlaces sospechosos, incluso cuando incluyen su marca.

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Comprueba la oferta dentro de la aplicación

Si recibes una promoción por WhatsApp, SMS, correo electrónico o redes sociales, abre por tu cuenta la aplicación oficial o escribe la dirección de Amazon México en el navegador.

Busca ahí el producto y comprueba si el descuento existe. Un logotipo conocido o un diseño parecido al de la tienda no bastan para acreditar que una página es auténtica.

Desconfía de mensajes que presionan para pagar inmediatamente o que condicionan un precio especial a proporcionar información por fuera de la plataforma.

No pagues por fuera para conseguir un descuento

Si un supuesto vendedor pide una transferencia o depósito a una cuenta externa para apartar el producto o respetar la promoción, detén la operación y verifica con atención al cliente desde la aplicación oficial.

Antes de confirmar una compra, revisa quién vende y envía el artículo, el precio final, los gastos de envío y las condiciones de devolución. También conviene activar las notificaciones bancarias y utilizar una tarjeta digital cuando tu banco ofrezca esa opción.

Protege tu cuenta y tus códigos

No compartas contraseñas ni códigos de verificación con alguien que te contacte para “ayudarte” a comprar o resolver un supuesto problema. Activa la verificación en dos pasos y revisa cualquier acceso que no reconozcas.

Amazon señala que no solicita datos de tarjetas por SMS, WhatsApp o Telegram, ni pide instalar aplicaciones mediante esos canales. Si un mensaje menciona un pedido, comprueba primero el historial de compras de tu cuenta.

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¿Dónde reportar un posible fraude?

A Amazon: Puedes reenviar correos sospechosos que suplanten a la empresa a [email protected], o contactar a atención al cliente desde la aplicación oficial.

A la Guardia Nacional: el 088 ofrece orientación para presentar una denuncia por un posible delito cibernético. Esta llamada no sustituye la presentación de una denuncia ante la autoridad correspondiente.

A tu banco: si compartiste información bancaria o detectaste cargos desconocidos, comunícate inmediatamente mediante sus canales oficiales, solicita proteger la tarjeta y conserva el folio del reporte.

Si necesitas asesoría sobre una reclamación bancaria, puedes acudir a Condusef o llamar al 55 5340 0999.

Guarda capturas, mensajes, direcciones de las páginas y comprobantes para documentar lo ocurrido. Si proporcionaste tu contraseña en una página sospechosa, cámbiala desde la aplicación o el sitio oficial.