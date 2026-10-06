¿Te pueden obligar a contestar mensajes del trabajo fuera de horario? Esto señala la LFT

Termina la jornada, pero el teléfono sigue recibiendo pendientes: una pregunta del jefe, un documento que “urge” o una reunión para resolver algo antes del siguiente día. Para muchas personas, los mensajes del trabajo se han convertido en una extensión de la oficina, incluso durante sus descansos.

La respuesta sobre si deben atenderlos requiere distinguir entre recibir una comunicación, realizar trabajo adicional y encontrarse bajo la modalidad de teletrabajo. La Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla reglas que ayudan a delimitar estas situaciones.

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La desconexión está reconocida en el teletrabajo

El artículo 330-E de la LFT establece que los patrones deben respetar el derecho a la desconexión de las personas que trabajan bajo esta modalidad al concluir su jornada.

Este régimen comprende relaciones laborales en las que más del 40% del tiempo se desarrolla en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ella, mediante tecnologías de información y comunicación. El trabajo ocasional o esporádico desde casa no queda comprendido automáticamente en esta categoría.

Por ello, tener un grupo laboral de WhatsApp no convierte, por sí mismo, un empleo presencial en teletrabajo.

La NOM-037-STPS-2023 también contempla la desconexión de herramientas de comunicación durante horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias. Además, exige una política de teletrabajo que establezca horarios y reglas de contacto.

¿Qué ocurre en un empleo presencial?

Aunque la disposición específica sobre desconexión se encuentra en el capítulo de teletrabajo, los empleos presenciales también están sujetos a las reglas de jornada y descanso.

El artículo 58 define la jornada como el tiempo durante el cual la persona está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Por ello, atender tareas después del horario puede requerir una revisión de las condiciones en que se realiza ese servicio.

Recibir un mensaje no equivale automáticamente a generar una hora extra. Para valorar un posible reclamo, importa si hubo instrucciones de trabajar, qué actividad se realizó y cuánto tiempo requirió.

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El trabajo adicional puede generar pago

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) explica que las primeras nueve horas extraordinarias semanales se pagan al doble y las que exceden ese límite, al triple. También señala que la prolongación por circunstancias extraordinarias tiene límites legales.

Esto no convierte cualquier solicitud fuera de horario en válida ni elimina el derecho al descanso.

Si los pendientes nocturnos se vuelven frecuentes, conviene conservar mensajes, instrucciones, entregas y registros del tiempo trabajado, además de revisar el contrato y el horario pactado.

Profedet ofrece orientación gratuita para analizar las condiciones concretas de cada relación laboral. La valoración debe considerar si existió trabajo efectivo fuera de jornada y cómo puede acreditarse, en lugar de asumir que cualquier notificación tiene las mismas consecuencias.