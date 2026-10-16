¿Tienes Riopan en casa? Cofepris alerta por falsificación y adulteración; revisa estos lotes

Un medicamento que muchas personas guardan en casa para las molestias estomacales quedó bajo la lupa de las autoridades sanitarias, luego de que se identificaran irregularidades que conviene revisar tanto en el frasco como en su empaque.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió un aviso por falsificación y adulteración de Riopan, en su presentación de gel de magaldrato y dimeticona, con concentración de 8 g/1 g por cada 100 mililitros y frasco de 250 mililitros.

El señalamiento corresponde a dos números de lote, por lo que la revisión del envase es fundamental para identificar los productos involucrados.

También te puede interesar: ¿Encontraste un medicamento con el lote alterado? Esto debes hacer antes de consumirlo

¿CUÁLES SON LOS LOTES SEÑALADOS?

El aviso identifica los lotes 12542237 y 12191278. La recomendación es no adquirirlos, independientemente de la fecha de caducidad que tengan impresa.

En el lote 12542237, identificado con caducidad “JUL.25”, se encontró que la composición no corresponde a la del medicamento original. También se detectaron diferencias en la impresión de los datos y en el color del cartón de la caja.

Para el lote 12191278, las irregularidades están relacionadas con la modificación de la caducidad: los envases muestran “DIC.25”, aunque la fecha original registrada por la empresa era “DIC.23”.

La información fue proporcionada por Takeda México, titular del registro sanitario, y dio lugar a la revisión técnico-documental de las autoridades.

Salud

¿QUÉ HACER SI TIENES UNO?

Si el número del frasco o de la caja coincide con cualquiera de los dos lotes señalados, evita utilizarlo y solicita orientación a un profesional de salud.

La advertencia también llama a evitar su compra, especialmente en tianguis, mercados, puestos callejeros y otros establecimientos informales. Si se identifica su posible comercialización, puede presentarse una denuncia sanitaria ante Cofepris.

A farmacias y distribuidores se les solicita inmovilizar las unidades identificadas y contactar al titular del registro sanitario para coordinar su devolución.

También te puede interesar: Estos son todos los medicamentos que ya no se podrán comprar sin receta en México desde julio 2026

¿POR QUÉ REPRESENTAN UN RIESGO?

En los medicamentos falsificados o adulterados se desconocen aspectos como sus ingredientes y las condiciones en que fueron elaborados, almacenados y transportados. Esto impide garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

Si después de consumir un medicamento se presenta una reacción adversa o malestar, es importante buscar atención médica e informar qué producto se tomó. Las sospechas de reacciones adversas pueden notificarse al correo [email protected].