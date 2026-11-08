¿Tomas café todos los días? Esto es lo que hace en tu cuerpo

Para muchas personas, el día comienza cuando llega la primera taza de café. Otros lo necesitan después de comer o para sobrellevar una jornada larga. Entre sorbos, esta bebida se convierte en una costumbre cuyos efectos pueden acompañarnos durante varias horas.

Aunque solemos relacionarlo con despertar y sentirnos más activos, lo que ocurre después de tomarlo también involucra al intestino, el descanso y la manera en que el organismo se acostumbra a recibir cafeína.

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Te mantiene alerta, pero no borra el cansancio

La cafeína bloquea los receptores de adenosina, una sustancia que participa en la sensación de sueño. Por eso, después de tomar café puedes sentirte más despierto y percibir menos somnolencia.

Sin embargo, esa sensación no significa que el cuerpo haya recuperado el descanso que necesita. La cafeína retrasa la percepción del sueño; no sustituye dormir.

También puede poner en movimiento al intestino

Si después del café llegan las ganas de ir al baño, hay una explicación. Investigaciones han encontrado que esta bebida puede estimular los movimientos del colon en algunas personas.

Un detalle interesante es que también se ha observado esa respuesta con café descafeinado, por lo que la cafeína no explica por sí sola todo el efecto. La reacción tampoco ocurre en todos los consumidores.

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Tomarlo a diario puede hacer que te acostumbres

Con el consumo habitual puede desarrollarse tolerancia a algunos efectos de la cafeína: la misma cantidad puede sentirse menos intensa que antes.

Además, si una persona acostumbrada a consumirla todos los días la deja repentinamente, puede experimentar dolor de cabeza, somnolencia, irritabilidad o dificultad para concentrarse. Son síntomas de abstinencia y ayudan a explicar ese conocido “me falta mi café”.

Tu última taza puede acompañarte hasta la noche

El efecto de la cafeína puede continuar cuando ya estás intentando dormir. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine encontró alteraciones del descanso al administrar 400 miligramos incluso seis horas antes de acostarse.

Esto no significa que cualquier taza tenga el mismo resultado: importan la cantidad consumida y la sensibilidad individual. Por eso, dejar de tomar café al anochecer puede no ser suficiente para algunas personas.

La conocida regla de evitarlo durante las seis horas previas a dormir es una referencia, pero no garantiza que sus efectos hayan desaparecido al llegar a la cama.

¿Y tiene beneficios tomarlo todos los días?

Una revisión publicada en The BMJ encontró que el consumo de café se asociaba con más beneficios que daños en diversos resultados de salud, entre ellos menores riesgos de enfermedad cardiovascular y mortalidad.

Sin embargo, buena parte de la evidencia fue observacional: encontrar una asociación no demuestra que el café sea la causa de esos beneficios ni significa que todos deban empezar a beberlo.

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La cantidad importa, y las tazas no son iguales

La Administración de Alimentos y Medicamentos señala que, para la mayoría de los adultos, consumir hasta 400 miligramos de cafeína al día generalmente no se asocia con efectos negativos. Es una referencia, no una meta de consumo.

Contar tazas puede resultar engañoso, porque su tamaño y preparación modifican la cantidad de cafeína. También hay que sumar la del té, los refrescos y las bebidas energéticas.

La sensibilidad varía entre personas y puede cambiar por medicamentos o determinadas condiciones de salud. Durante el embarazo o la lactancia, conviene consultar con un profesional sobre los límites adecuados.

Si aparecen nerviosismo, palpitaciones o problemas para dormir, conviene revisar cuánto se consume y en qué horarios. Quienes desean reducirlo pueden hacerlo gradualmente para disminuir las molestias de dejarlo de golpe.