Tras las lluvias, ¿cómo estará el clima en Durango HOY domingo 24 de mayo? Esto dice Conagua

Desde mitad de semana, las lluvias ligeras, aisladas e intensas se han presentado en la mayoría d e las entidades el territorio mexicano, pues además de que la temporada de lluvias ya se encuentra presente en la zona, otros fenómenos también continúa propiciando gran parte del clima. Por ello el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nue pronóstico para este domingo 24 de mayo.

De acuerdo con el reporte, una vaguada en altura y una circulación ciclónica sobre el noreste del país, en interacción con la aproximación de un frente frío, ocasionarán lluvias muy fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de lluvias fuertes en Coahuila. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En el oriente y sureste del país, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe favorecerán lluvias muy fuertes en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas. También se esperan lluvias fuertes en Hidalgo y Querétaro, así como chubascos en la península de Yucatán.

Asimismo, un canal de baja presión en el occidente del país provocará lluvias fuertes en Guerrero y chubascos en Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Pese a las lluvias, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte del país, manteniéndose la onda de calor en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para el estado de Durango, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este domingo 24 de mayo se mantendrá la baja probabilidad de lluvias , por lo que predominarán condiciones de tiempo estable durante gran parte del día.

En cuanto a las temperaturas, la mañana se mantendrá fresca con entre 13 y 14 grados Celsius; sin embargo, para el mediodía estas condiciones cambiarán, esperando un ambiente cálido con máximas de entre 31 y 32.