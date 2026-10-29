¿Tu billete se rompió? La cinta que uses puede hacer que pierda su valor

Sacar un billete de la cartera y descubrir que está roto puede provocar dudas al momento de pagar. Lo mismo ocurre cuando alguien entrega uno parchado como cambio y surge la pregunta de si todavía será posible utilizarlo.

Aunque una reparación casera parece una solución sencilla, antes de pegar sus partes conviene revisar el material que se utilizará. El Banco de México (Banxico) establece criterios para determinar cuándo una pieza maltratada conserva su valor.

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¿Con qué cinta puedes reparar un billete?

De acuerdo con Banxico, un billete roto que está completo y fue reparado con cinta adhesiva transparente conserva su valor. Esto aplica tanto para los elaborados con papel de algodón como para los de polímero, conocidos comúnmente como de plástico.

La situación cambia cuando se utiliza cinta no transparente, como la canela, de aislar o de papel. En estos casos, el billete pierde su valor.

Por ello, si una pieza presenta una rasgadura, es importante evitar materiales que oculten parte de su superficie. También debe comprobarse que los fragmentos que se pretende unir correspondan al mismo billete.

¿Qué pasa si le falta un pedazo?

Tener una esquina desprendida o una porción faltante tampoco significa, por sí solo, que el dinero deba darse por perdido.

Banxico señala que, si el faltante es igual o menor a 6.16 centímetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de una moneda de 10 pesos de la familia C, el billete conserva su valor.

Cuando falta una superficie mayor, la pieza debe evaluarse conforme a las reglas para calificar fracciones de billetes. Entre los requisitos se encuentra que la fracción sea auténtica y tenga más de la mitad de la superficie de un billete completo de la misma denominación y familia.

Si se presentan varios fragmentos del mismo billete y el faltante supera los 6.16 centímetros cuadrados, se evalúa únicamente la parte de mayor tamaño. Pegar los pedazos no garantiza que pueda recuperarse su importe.

Unir partes de distintos billetes no funciona

Otra situación es intentar completar un billete con un fragmento de otro, aunque ambos sean de la misma denominación.

La unión de partes procedentes de diferentes billetes se considera una pieza alterada y no tiene valor, de acuerdo con el banco central.

La recomendación es no intentar completar las partes faltantes y llevar la pieza a revisión cuando existan dudas sobre su estado.

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¿Dónde puedes cambiar un billete maltratado?

Las sucursales bancarias que ofrecen el servicio gratuito de canje de billetes y monedas pueden valorar las piezas deterioradas y cambiarlas por otras en buen estado cuando conservan su valor.

Si existe duda sobre una pieza, puede enviarse al Banco de México para su análisis. Cuando el dictamen determina que conserva su valor, el importe se reembolsa mediante la institución bancaria que la recibió.

Este servicio se ofrece en días hábiles bancarios, dentro del horario asignado por cada sucursal participante. También está disponible para quienes no sean clientes de la institución, con los límites por operación establecidos por Banxico.

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¿Cómo evitar que se dañen?

Para prolongar su vida útil, el Banco de México recomienda mantener los billetes lejos del fuego y la humedad, no engraparlos, no escribir sobre ellos y evitar tallarlos para comprobar su autenticidad.

También aconseja guardarlos extendidos o, cuando sea necesario doblarlos, hacerlo lo menos posible y sin remarcar los dobleces.

Antes de desechar un billete roto o intentar repararlo con cualquier material, conviene revisar sus condiciones: una pieza deteriorada todavía puede conservar su valor y ser candidata a canje.