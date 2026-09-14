¿Tu celular termina en 2? Este 15 de septiembre vence el plazo para registrarlo

Las personas que utilizan una línea móvil de prepago deberán revisar el último dígito de su número, pues esta semana vence una nueva fecha del calendario establecido para completar su vinculación.

En esta ocasión corresponde a los números que terminan en 2, cuyos usuarios tendrán hasta el martes 15 de septiembre para efectuar el trámite. Después del plazo, las compañías podrán comenzar a suspender las líneas que continúen sin identificar.

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¿Cuántas líneas ya fueron registradas?

De acuerdo con el corte más reciente de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), hasta el 10 de septiembre habían sido vinculadas 82 millones 896 mil 203 líneas móviles, equivalentes a cerca del 68 por ciento del universo que se espera registrar.

La cifra representa un aumento de casi dos millones de registros respecto al 3 de septiembre, cuando la autoridad contabilizaba 80.9 millones de números vinculados.

El proceso también ha provocado la suspensión de millones de líneas. Al vencer el plazo para los números terminados en 0, alrededor de 6.3 millones fueron suspendidos inicialmente; posteriormente, más de 3.6 millones recuperaron el servicio después de completar el trámite.

En el siguiente bloque, correspondiente a la terminación 1, la CRT informó que 9 millones 550 mil 278 líneas fueron vinculadas, mientras que aproximadamente 1 millón 902 mil quedaron suspendidas al no efectuar el registro oportunamente.

La autoridad no ha publicado un corte actualizado que permita saber cuántas de esas líneas continúan suspendidas, ya que los usuarios pueden recuperarlas al realizar posteriormente la vinculación.

¿Cómo registrar una línea celular?

El procedimiento puede comenzar en el portal oficial registratulineacrt.gob.mx, donde el usuario debe seleccionar su compañía telefónica. El sistema lo dirigirá a la plataforma habilitada por el proveedor.

Dependiendo del operador, será necesario proporcionar la siguiente información:

Número de teléfono que será registrado.

CURP de la persona titular.

Identificación oficial vigente.

Imágenes del documento solicitado.

Prueba de vida o fotografía del rostro, cuando el sistema la requiera.

También puede hacerse de manera presencial en los centros de atención de Telcel, AT&T, Movistar o la compañía correspondiente. Antes de iniciar, se recomienda verificar que la dirección electrónica pertenezca realmente al operador y evitar enlaces enviados por desconocidos.

Quienes tienen un plan de pospago pueden consultar directamente con su compañía si su línea ya fue vinculada con los datos proporcionados al contratar el servicio.

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¿Qué pasa si no se registra antes del 15 de septiembre?

Las líneas de prepago terminadas en 2 que permanezcan sin vincular podrán ser suspendidas dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento.

Durante la suspensión no estarán disponibles las llamadas ordinarias, mensajes ni datos móviles. Sin embargo, el número podrá conservar acceso a servicios de emergencia, atención ciudadana, contacto con la compañía y al procedimiento de registro.

La suspensión no significa que el usuario pierda inmediatamente su número. Una vez que complete la vinculación, el operador deberá restablecer el servicio.

Después de la terminación 2, el calendario continuará de la siguiente manera:

Terminación 3: 30 de septiembre.

Terminación 4: 15 de octubre.

Terminación 5: 31 de octubre.

Terminación 6: 15 de noviembre.

Terminación 7: 30 de noviembre.

Terminación 8: 15 de diciembre.

Terminación 9: 31 de diciembre.