Tu CURP tiene un filtro contra groserías: aquí te explicamos cómo funciona

La CURP acompaña a millones de mexicanos en trámites escolares, laborales y administrativos. Aunque muchos la tienen memorizada, pocas veces se detienen a revisar por qué sus letras aparecen en ese orden o qué explica que alguna sea distinta de lo esperado.

Detrás de esa combinación existen reglas que contemplan incluso una situación curiosa: que las iniciales de una persona terminen formando una palabra inconveniente.

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Una X para evitar combinaciones incómodas

El Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, en su edición de marzo de 2006, establece que, cuando las primeras cuatro letras formen una palabra altisonante incluida en su catálogo, la segunda debe sustituirse por una X.

El propio documento presenta un ejemplo: Ofelia Pedrero Domínguez. Al combinar los datos de sus apellidos y nombre se obtendría “PEDO”; con la regla, el resultado es PXDO.

Su anexo denominado “Catálogo de palabras inconvenientes” contempla también combinaciones como “CACA”, “LOCO”, “RATA” y “SENO”, que se transforman en CXCA, LXCO, RXTA y SXNO, respectivamente.

Por ello, una diferencia entre las letras esperadas y las que aparecen en la constancia puede tener una explicación dentro de los criterios de asignación.

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¿Cómo se forman las primeras letras?

De manera general, los primeros cuatro caracteres se obtienen de la inicial y la primera vocal interna del primer apellido, la inicial del segundo apellido y la primera letra del nombre.

Después aparecen la fecha de nacimiento, el sexo registrado, el código del lugar de nacimiento y las primeras consonantes internas de los apellidos y del nombre.

En total, la CURP tiene 18 caracteres. La posición 17 permite diferenciar registros que coinciden en sus primeros 16 caracteres y distinguir el siglo de nacimiento; la última corresponde a un dígito verificador calculado mediante un algoritmo.

Es decir, los dos caracteres finales cumplen funciones específicas dentro de su construcción.

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No todas las X significan lo mismo

La sustitución por palabras inconvenientes es solo uno de los casos contemplados en el instructivo.

También se prevé colocar una X cuando falta el segundo apellido, cuando el primero carece de vocal interna o cuando una Ñ ocupa determinadas posiciones utilizadas para construir la clave.

Así, encontrar esa letra en la CURP no significa automáticamente que el nombre haya formado una palabra incómoda: primero hay que observar dónde aparece y qué regla corresponde.