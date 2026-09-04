¿Tu hijo se enfermó al volver a clases? Esta podría ser la razón

El regreso a las aulas también representa un cambio importante para la salud de los estudiantes, especialmente entre quienes apenas comienzan preescolar o primaria.

Durante las primeras semanas del ciclo escolar pueden aparecer episodios de escurrimiento nasal, tos, dolor de garganta, fiebre o malestar estomacal. Aunque esta situación suele preocupar a los padres, en muchos casos está relacionada con la convivencia diaria entre decenas de menores y la exposición a virus distintos.

Al permanecer varias horas en salones, compartir objetos y tocar superficies de uso común, los niños tienen más oportunidades de entrar en contacto con microorganismos. Además, es habitual que se lleven las manos a la cara o que todavía no dominen hábitos como cubrirse correctamente al toser y estornudar.

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¿Es normal que los niños se enfermen frecuentemente?

Los bebés y niños pequeños pueden presentar entre seis y ocho resfriados al año, e incluso más cuando asisten a guarderías o espacios donde conviven con otros menores, de acuerdo con información de Mayo Clinic.

Esto no significa necesariamente que tengan “bajas las defensas”. Su sistema inmunitario aún está reconociendo muchos de los virus habituales y desarrollando protección frente a ellos.

También puede parecer que el niño está enfermo permanentemente porque un resfriado puede durar varios días y comenzar otro poco después. Sin embargo, los episodios demasiado prolongados, graves o acompañados de otras complicaciones deben ser valorados por un pediatra.

Entre los padecimientos que pueden propagarse con mayor facilidad en las escuelas se encuentran los resfriados, influenza, infecciones gastrointestinales y la enfermedad de manos, pies y boca, esta última más frecuente en menores de cinco años.

¿Cómo reducir los contagios?

Una de las medidas más efectivas continúa siendo el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, principalmente antes de comer, después de ir al baño y luego de toser, estornudar o limpiarse la nariz.

También es recomendable enseñar a los menores a cubrirse con la parte interna del codo, evitar que compartan vasos, botellas y cubiertos, mantener completo su esquema de vacunación y procurar que duerman el tiempo suficiente.

Ventilar los salones y espacios cerrados también ayuda a disminuir la concentración de partículas respiratorias. En casa deben limpiarse con mayor frecuencia los objetos que se tocan constantemente cuando algún integrante de la familia está enfermo.

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¿Cuándo no debería acudir a clases?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan mantener al estudiante en casa si presenta fiebre, vómito repetido, diarrea considerable o lesiones en la piel que desprendan líquido y no puedan cubrirse.

Después de una enfermedad, el menor puede regresar cuando lleve al menos 24 horas sin fiebre y sin utilizar medicamentos para bajarla, sus síntomas hayan mejorado y se encuentre en condiciones de participar en las actividades escolares.

Se debe buscar atención médica si presenta dificultad para respirar, signos de deshidratación, somnolencia o comportamiento inusual, fiebre persistente o un empeoramiento repentino. La automedicación y el uso de antibióticos sin valoración profesional deben evitarse, pues la mayoría de los resfriados son provocados por virus.