¿Tu perro tiembla o se esconde con la pirotecnia? Así puedes prepararlo antes de las fiestas patrias

Con la llegada de septiembre también comienzan a escucharse las primeras detonaciones de pirotecnia, una práctica que para muchos animales de compañía puede representar episodios de miedo, estrés e incluso intentos desesperados por escapar.

Aunque la mayor actividad suele concentrarse durante la noche del 15 de septiembre, los especialistas recomiendan no esperar hasta ese momento para tomar precauciones. Preparar un refugio, revisar puertas y ventanas e identificar correctamente a las mascotas puede reducir los riesgos durante las celebraciones.

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM advierte que la pirotecnia puede provocar ansiedad, taquicardia y alteraciones en el comportamiento de perros y gatos. Algunas mascotas tiemblan, jadean, buscan esconderse o permanecen cerca de sus cuidadores; otras pueden reaccionar con agresividad o tratar de huir.

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Prepara un lugar seguro dentro de casa

Una de las principales recomendaciones es acondicionar con anticipación una habitación o espacio en el que el animal se sienta protegido. Ahí pueden colocarse su cama, agua, juguetes y alguna prenda que conserve el olor de sus cuidadores.

El sitio debe permanecer alejado, en la medida de lo posible, de puertas, ventanas y patios donde las detonaciones sean más intensas. Cerrar cortinas y reproducir música tranquila, televisión o ruido ambiental también puede ayudar a disminuir el impacto de los estruendos.

No se recomienda obligar a la mascota a salir de su escondite. Si busca contacto, se le puede acompañar y acariciar con serenidad, evitando transmitir alarma o castigarla por ladrar, temblar u ocultarse.

Las puertas, rejas y ventanas deben revisarse antes de que comience el ruido. Durante estos episodios, incluso un animal que normalmente permanece dentro del domicilio puede intentar escapar y perderse.

Identificación y paseos, antes de las detonaciones

Los paseos deberán realizarse temprano y siempre con correa. De ser posible, la actividad física puede ayudar a que el perro llegue más relajado a la noche, pero no debe sacarse mientras se escucha pirotecnia.

También es importante comprobar que la placa de identificación tenga un número telefónico vigente. Tener fotografías recientes de la mascota puede facilitar su búsqueda en caso de extravío.

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Los animales no deben permanecer amarrados en balcones, azoteas o patios, pues al tratar de ponerse a salvo podrían sufrir caídas, heridas o asfixia. Tampoco deben dejarse solos dentro de vehículos.

Si el perro o gato ha presentado crisis intensas en años anteriores, conviene consultar previamente con un médico veterinario. No se le deben administrar tranquilizantes, medicamentos para humanos ni remedios caseros sin indicación profesional, ya que la dosis o el producto equivocado pueden poner en riesgo su vida.

Prepararse con varios días de anticipación permitirá identificar el espacio en el que la mascota se siente más segura y evitar improvisaciones cuando comiencen las celebraciones.