¿Tu tinaco necesita limpieza aunque el agua se vea transparente? Esto debes revisar

Está en la azotea, se llena y permite que el agua llegue a las llaves de la casa. Mientras funciona, el tinaco suele pasar inadvertido, hasta que aparece un olor extraño, suciedad o algún problema con el suministro.

Sin embargo, esperar a que el agua cambie de aspecto no es una buena forma de decidir cuándo darle mantenimiento. La limpieza de este depósito debe formar parte de los cuidados habituales de la vivienda.

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¿Cada cuánto se debe lavar el tinaco?

Las autoridades sanitarias recomiendan lavar y desinfectar tinacos y cisternas cada seis meses, incluso cuando el agua almacenada no presente cambios visibles.

El mantenimiento permite retirar suciedad acumulada y atender las superficies interiores del depósito. No basta con vaciarlo y volverlo a llenar: el lavado y la desinfección cumplen funciones distintas.

Mientras el primero retira residuos, la segunda requiere un producto adecuado y un tiempo de contacto antes del enjuague.

La tapa también importa

Mantener cerrado el tinaco ayuda a impedir la entrada de polvo, hojas, basura y animales que pueden contaminar el agua.

Por ello, además de recordar la fecha del último lavado, conviene verificar que la tapa esté colocada correctamente y que el depósito no presente daños visibles.

Si se contrata mantenimiento, también puede solicitarse una revisión del flotador, las válvulas, los sellos y la estructura. Una limpieza es una oportunidad para detectar desperfectos antes de que afecten el almacenamiento.

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¿Cómo debe realizarse la limpieza?

Las recomendaciones sanitarias incluyen cerrar la entrada de agua, apagar la bomba cuando exista y retirar los residuos sin enviarlos a la tubería de la vivienda.

Posteriormente deben atenderse las paredes, el fondo y las uniones del depósito, realizar la desinfección y retirar el agua del enjuague.

Los productos y sus concentraciones deben corresponder a las instrucciones sanitarias y del fabricante. No conviene improvisar mezclas ni utilizar cloro industrial.

Cuando el acceso al tinaco sea complicado o el trabajo requiera equipo especial, es preferible recurrir a personal capacitado.

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¿Qué preguntar antes de contratar?

Para comparar presupuestos, informa la capacidad del depósito, su ubicación y las condiciones de acceso.

Pregunta si el precio incluye retiro de sedimentos, lavado, desinfección, enjuague y revisión de accesorios. También conviene aclarar si habrá cargos por suciedad acumulada o reparaciones.

Antes de la visita, acuerda cómo reducir el nivel del agua mediante el consumo habitual para evitar desperdiciarla.

Aunque se vea transparente, el agua no sustituye al calendario de mantenimiento: si han pasado seis meses desde la última limpieza, corresponde programar la siguiente.