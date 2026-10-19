U2 en México 2027: hoy comienza la preventa; fechas y requisitos para comprar boletos

La cuenta regresiva para conseguir boletos de U2 en México entra este lunes en una etapa decisiva. Durante la semana habrá distintas oportunidades de compra, pero cada una tiene requisitos que conviene revisar antes de intentar entrar a la fila virtual.

La banda irlandesa se presentará el 23 y 26 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de The Greatest Show On Earth World Tour, con Beck como invitado.

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¿Quiénes pueden comprar boletos desde hoy?

La primera preventa comienza este lunes 19 de octubre a las 10:00 horas, para suscriptores pagados de U2.com pertenecientes al grupo Feedback.

El martes 20, a la misma hora, se incorpora el grupo The Hype. Los nuevos suscriptores pagados pueden acceder a este segundo grupo y recibir un código; las cuentas gratuitas no participan.

Ambas preventas para suscriptores concluyen el miércoles 21 de octubre a las 22:00 horas.

Calendario de preventas y venta general

Todas las etapas comienzan a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, horario que también corresponde a Durango.

Lunes 19 de octubre: preventa U2.com para el grupo Feedback.

Martes 20 de octubre: preventa U2.com para el grupo The Hype.

Miércoles 21 de octubre: preventa Banamex.

Jueves 22 de octubre: venta de artista, con registro previo.

Viernes 23 de octubre: venta general a través de Ticketmaster.

La venta general estará abierta al público, sujeta a la disponibilidad de entradas.

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¿Qué tarjetas participan en la preventa Banamex?

La preventa bancaria permite comprar con tarjetas de crédito o débito Banamex. Está programada para el miércoles 21 de octubre.

Ticketmaster informa que el límite de compra es de cuatro boletos.

¿Todavía puedes registrarte para la venta de artista?

El registro para esta modalidad cerró el domingo 18 de octubre a las 21:59 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Quienes completaron el proceso recibirán un correo el día anterior a la venta con el enlace para participar. Conviene revisar también la carpeta de correo no deseado.

El registro permite participar, pero no garantiza conseguir entradas.

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Un requisito que debes revisar antes de entrar

Para acceder a la fila del grupo Feedback, el correo de la cuenta Ticketmaster debe coincidir exactamente con el asociado a la suscripción pagada de U2.com.

La boletera recomienda ingresar a la sala de espera aproximadamente 30 minutos antes, tener actualizados los datos de la cuenta y utilizar un solo navegador, pestaña o dispositivo para evitar errores.

Además, advierte que los boletos no podrán visualizarse ni transferirse inmediatamente después de la compra: estas funciones se habilitarán tres días antes del concierto correspondiente.