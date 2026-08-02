¿Una botella sobre el cofre de tu auto? ¡Alerta! Esto debes hacer para evitar un posible robo

La presencia de una botella de agua u otro objeto extraño sobre el cofre o parabrisas de un automóvil puede parecer inofensiva; sin embargo, también podría utilizarse como una distracción para obligar al conductor a detenerse o descender de la unidad.

El supuesto método consiste en colocar el objeto en una parte visible del vehículo y esperar a que la persona lo descubra después de abordar y encender el motor. Al bajar para retirarlo, el conductor dejaría momentáneamente abierta la puerta y, en algunos casos, las llaves puestas, situación que podría ser aprovechada para apoderarse del automóvil o de las pertenencias que se encuentran en su interior.

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Hasta el momento no existe una alerta general emitida por autoridades mexicanas que confirme el uso extendido de botellas sobre el cofre como un modus operandi específico. Tampoco se han documentado oficialmente casos relacionados con secuestros bajo esta modalidad. No obstante, especialistas en seguridad recomiendan mantener precauciones ante cualquier objeto colocado deliberadamente en un vehículo, especialmente en estacionamientos poco transitados o durante la noche.

La botella no necesariamente representa una “marca” para identificar a una víctima. El principal riesgo está en que funcione como una distracción y provoque que el automovilista baje la guardia, deje abierta la unidad o pierda de vista a las personas que se encuentran a su alrededor.

¿Qué debes hacer si encuentras un objeto extraño?

Antes de acercarte al automóvil, observa los alrededores y verifica si hay personas esperando o vehículos encendidos cerca. Si la situación genera desconfianza, regresa a un establecimiento, caseta de vigilancia o punto concurrido y solicita apoyo.

En caso de advertir el objeto cuando ya te encuentras dentro del vehículo, mantén cerradas las puertas y no desciendas inmediatamente. Si puedes conducir con seguridad y el objeto no bloquea la visibilidad, avanza hacia un lugar iluminado y concurrido para revisarlo.

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Si la botella, una prenda, un papel u otro elemento impide ver correctamente el camino, no conduzcas a ciegas. Permanece dentro, activa las luces intermitentes y comunícate con seguridad del estacionamiento o con el número de emergencias 911.

También es importante no dejar el automóvil encendido y sin vigilancia, guardar bolsas y dispositivos fuera de la vista, tener las llaves a la mano antes de llegar a la unidad y evitar confrontar a cualquier persona sospechosa.

Aunque la botella por sí sola no confirma un intento de robo, detectar cambios alrededor del vehículo y actuar con cautela puede reducir riesgos.