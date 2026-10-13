Vacunación invernal en Durango: ¿quiénes deben recibir las dosis y a dónde acudir?

La llegada de los meses fríos pone nuevamente sobre la mesa una pregunta para las familias duranguenses: ¿quiénes necesitan actualizar sus vacunas? Aunque algunas personas ya recibieron dosis en años anteriores, conviene revisar su esquema y conocer cuáles les corresponden para esta temporada.

Este lunes 12 de octubre comienza en Durango la Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027, con participación de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. La estrategia contempla protección contra influenza, COVID-19 y neumococo, con atención prioritaria para quienes tienen mayor riesgo de complicaciones.

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¿Quiénes tienen prioridad para vacunarse?

Entre los grupos prioritarios se encuentran adultos de 60 años y más, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades o condiciones que aumentan el riesgo de presentar cuadros graves.

También se considera a la población infantil. Para influenza, uno de los grupos objetivo son niñas y niños de seis a 59 meses de edad, es decir, menores de cinco años que ya cumplieron seis meses.

Quienes viven con diabetes, enfermedades que afectan sus defensas u otros padecimientos crónicos deben consultar qué vacunas les corresponden. Pertenecer a un grupo prioritario no significa que todas las personas deban recibir las mismas dosis: el personal revisará la edad, los antecedentes y el esquema previo.

Salud

¿Dónde vacunarse en Durango?

Para la jornada de apertura de este lunes se anunció un módulo en la Plazuela Baca Ortiz, de 9:00 a 18:00 horas.

De acuerdo con la información difundida por la responsable estatal del Departamento de Enfermedades Transmisibles, habrá espacios para aplicar vacunas y revisar cartillas. La jornada también permitirá identificar dosis pendientes del esquema permanente.

Además del arranque en la plazuela, se informó que la aplicación estará disponible en centros de salud y el Hospital Materno Infantil, de 8:30 a 14:30 horas, así como en unidades del IMSS e ISSSTE. Conviene consultar en la unidad elegida la disponibilidad del biológico y el horario de atención.

¿Es obligatorio llevar la cartilla?

La recomendación es acudir con la Cartilla Nacional de Salud, especialmente cuando se trata de menores, para facilitar la revisión y registrar las dosis aplicadas.

Sin embargo, la responsable estatal aclaró que no contar con ella no impedirá acudir a la jornada de la Plazuela Baca Ortiz, donde habrá orientación para quienes necesiten este documento.

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¿Puedo recibir influenza y COVID-19 el mismo día?

Ambas vacunas pueden aplicarse durante una misma visita cuando corresponden al paciente, siguiendo las indicaciones del personal sanitario. Esto permite aprovechar la jornada sin tener que acudir por separado para cada dosis.

El objetivo de la vacunación es reducir el riesgo de enfermedad grave y complicaciones. Por ello, revisar el esquema antes del periodo de mayor frío resulta especialmente relevante para las familias con adultos mayores, menores de edad o personas con padecimientos crónicos.