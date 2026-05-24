Van 85 denuncias por violar intimidad sexual

El delito de violación a la intimidad sexual acumula 85 carpetas de investigación en Durango durante los primeros cuatro meses de 2026, de acuerdo con la actualización de datos oficiales.

La capital concentra la mayor parte de los casos, seguida por Gómez Palacio y Lerdo, municipios que mantienen la incidencia más alta en este tipo de conductas relacionadas con difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Según la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril del 2026 las cifras mostraron que el municipio de Durango registró 53 denuncias; mientras que Gómez Palacio sumó 18 casos y Lerdo siete.