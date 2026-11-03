¿Vas a pasar corriente a un auto? Un error con las pinzas podría costarte miles de pesos

Una batería descargada puede dejarte varado, pero intentar encender el vehículo de manera incorrecta podría provocar daños mucho más costosos que cambiar el acumulador.

Quedarse sin batería es uno de los problemas más comunes entre los automovilistas. Basta con olvidar las luces encendidas, dejar el vehículo estacionado durante varios días o tener un acumulador que llegó al final de su vida útil para encontrarse con un motor que simplemente no arranca.

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En esas situaciones, recurrir a otro automóvil y un juego de cables pasa corriente suele parecer la solución más sencilla. Sin embargo, una conexión equivocada puede provocar chispas, dañar componentes electrónicos e incluso generar un incendio.

Y es que los automóviles modernos incorporan computadoras, sensores y módulos electrónicos que pueden resultar afectados por una inversión de polaridad o una conexión incorrecta.

Antes de conectar las pinzas, revisa esto

Lo primero es confirmar que ambos vehículos utilizan sistemas eléctricos compatibles, generalmente de 12 voltios, y que sus fabricantes permiten realizar el procedimiento.

También es importante revisar el estado de la batería. Si presenta grietas, fugas, deformaciones, está congelada o desprende un olor extraño, no debe intentarse pasar corriente.

Los automóviles deben permanecer separados, sin que sus carrocerías se toquen, con los motores apagados, el freno de estacionamiento activado y los accesorios eléctricos desconectados.

¿Cuál es el orden correcto para pasar corriente?

En vehículos convencionales de 12 voltios que permiten este procedimiento, la secuencia general es la siguiente:

Pinza roja al positivo (+) del auto descargado. Identifica la terminal positiva de la batería o el punto indicado por el fabricante. La otra pinza roja al positivo (+) del auto que ayudará. Verifica que esté firmemente colocada. Pinza negra al negativo (−) del vehículo que proporciona corriente. La última pinza negra a un punto de tierra del auto descargado. Debe ser una superficie metálica adecuada, sin pintura y alejada de la batería, preferentemente el punto de conexión indicado en el manual.

Esta última conexión es especialmente importante porque ayuda a evitar que una posible chispa se produzca cerca de la batería descargada, donde podrían acumularse gases inflamables.

En todo momento, las pinzas deben mantenerse separadas para impedir que entren en contacto entre sí o con superficies equivocadas.

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¿Qué automóvil se enciende primero?

Una vez verificadas las conexiones, en muchos vehículos convencionales se enciende primero el automóvil que proporciona corriente y se deja funcionando brevemente, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Después se intenta arrancar el vehículo descargado, sin insistir durante periodos prolongados si el motor no responde.

Si logra encender, las pinzas deben retirarse cuidadosamente, generalmente en el orden inverso al de conexión: primero la negra del vehículo auxiliado, después la negra del donante y finalmente las dos rojas.

Importante: Algunos fabricantes establecen procedimientos diferentes, especialmente en vehículos híbridos, eléctricos y modelos con sistemas electrónicos especiales. En esos casos, siempre debe prevalecer el manual del propietario.

Los errores que pueden salir muy caros

Uno de los más peligrosos es invertir los polos, es decir, conectar una pinza positiva donde corresponde una negativa. Esto puede ocasionar cortocircuitos, daños en fusibles, alternadores y módulos electrónicos.

Otro error es permitir que las pinzas se toquen mientras están conectadas, utilizar cables deteriorados o colocar la última pinza cerca de la batería descargada.

También es importante evitar improvisar conexiones cuando no se identifican claramente las terminales.

¿Y la computadora del automóvil? Aunque no todos los errores terminan dañándola, una conexión de polaridad invertida o una sobretensión puede afectar módulos de control y otros componentes electrónicos, cuyas reparaciones pueden resultar costosas.

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¿Y si el automóvil sigue sin encender?

Si después de algunos intentos razonables el motor no arranca, lo recomendable es detener el procedimiento. La falla podría estar relacionada con el motor de arranque, el alternador, conexiones eléctricas o una batería que necesita reemplazo.

Tampoco debe suponerse que conducir unos minutos resolverá definitivamente el problema. Una batería deteriorada puede volver a descargarse incluso después de haber conseguido encender el vehículo.

En estos casos, lo más conveniente es solicitar una revisión del sistema de carga.

Pasar corriente puede sacarte de un apuro, pero hacerlo sin conocer el procedimiento también puede convertir una batería descargada en una avería mucho más costosa. Antes de conectar las pinzas, unos minutos para revisar el manual y comprobar las terminales pueden marcar una gran diferencia.