Viernes lluvioso en el estado de Durango, ¿cómo será el clima en la capital HOY 19 de junio?

La actividad atmosférica continuará generando condiciones favorables para lluvias en gran parte del territorio nacional durante este viernes 19 de junio. Diversos sistemas meteorológicos interactuarán sobre el país, propiciando precipitaciones de distinta intensidad, tormentas eléctricas y rachas fuertes de viento en varias entidades. ¿Qué se espera para México y Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una línea seca y un canal de baja presión ubicados sobre el noreste del país, en combinación con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, así como la aproximación de un frente frío fuera de temporada a la frontera norte del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del occidente, noroeste, norte y noreste de México.

Asimismo, se prevén rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, por lo que no se descartan tolvaneras y posibles afectaciones derivadas de las fuertes corrientes de aire.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en interacción con la onda tropical número 8, que recorrerá las costas del centro del Pacífico mexicano, y una nueva onda tropical, la número 9, que se desplazará al sur de la península de Yucatán, favorecerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica en esas regiones, además de la Mesa Central.

En cuanto al ambiente térmico, persistirán las temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte del país; sin embargo, las precipitaciones previstas podrían propiciar un ligero descenso de temperatura en algunas zonas durante las próximas horas.

Clima en el estado de Durango

Para este viernes continuarán las condiciones favorables para lluvias en distintas regiones del estado de Durango, con pronóstico de precipitaciones fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en la zona noroeste de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, estarán acompañadas de descargas eléctricas y no se descarta la caída de granizo.

Durante gran parte del día se prevé cielo medio nublado a nublado, con ambiente templado durante las primeras horas de la mañana y un aumento de las temperaturas hacia la tarde, cuando prevalecerá un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del estado.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 35 y 40 grados centígrados en territorio duranguense, especialmente en las regiones de menor altitud.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h en diversos municipios del estado.

Clima en la capital duranguense

De acuerdo con el pronóstico del SMN, para este lunes 19 de junio la ciudad de Durango amanecería con temperaturas mínimas que rondarían de los 14 a los 17 grados centígrados, y que conforme avance el día subirán de manera considerable, hasta alcanzar una máxima de 29 a 30 grados, cerca de las 15:00 horas.

Aunque las primeras horas tendrían algo de nubosidad, se prevé que el cielo se despeje alrededor de las 10:00 horas, y luego pase a ser parcialmente nublado otra vez a las 14:00 horas, sumando más nubosidad conforme avancen las horas.

Además, el SMN prevé que se registren lluvias a partir de las 18:00 horas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar sus debidas precauciones.

El viento mantendrá velocidades bajas, de 5 a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta los 20 km/h.