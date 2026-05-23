Violación a la intimidad sexual acumuló 85 denuncias en Durango hasta abril 

El delito de violación a la intimidad sexual acumula 85 carpetas de investigación en Durango durante los primeros cuatro meses de 2026, de acuerdo con la actualización de datos oficiales.

La capital concentra la mayor parte de los casos, seguida por Gómez Palacio y Lerdo, municipios que mantienen la incidencia más alta en este tipo de conductas relacionadas con difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

COMPORTAMIENTO

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril del 2026 las cifras mostraron que el municipio de Durango registró 53 denuncias; mientras que Gómez Palacio sumó 18 casos y Lerdo siete. En menor proporción aparecieron municipios como Canatlán, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, Tepehuanes y Tlahualilo, con uno o dos expedientes iniciados durante el periodo.

Por mes, marzo fue el periodo con mayor número de denuncias al alcanzar 26 carpetas, seguido de febrero con 24 casos, enero con 18 y abril con 17. Aunque este último mostró una ligera disminución respecto al mes anterior, la incidencia se mantiene elevada en comparación con otros delitos vinculados a violencia digital y de género.

En Durango, este delito se encuentra tipificado en el artículo 182 TER del Código Penal estatal, el cual establece sanciones de cuatro a ocho años de prisión y multas de 288 a 576 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para quien difunda, comparta, publique o comercialice imágenes, audios o videos de contenido íntimo sin consentimiento de la víctima. Las penas pueden aumentar hasta en una mitad cuando existe relación afectiva, familiar, laboral, docente o cuando intervienen servidores públicos o responsables de medios de comunicación.

El comportamiento de las denuncias también refleja una mayor visibilización de la violencia digital y un incremento en la cultura de la denuncia.