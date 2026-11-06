Vórtice polar: ¿qué es y cómo puede influir en el frío que llega a México?

Entre los frentes fríos, las tormentas invernales y los descensos de temperatura, hay un término que suele llamar la atención en los reportes del tiempo: vórtice polar. Su nombre puede sonar intimidante, pero conocer cómo funciona ayuda a entender algunos de los cambios que sentimos durante la temporada de frío.

Para explicarlo hay que mirar hacia los polos, donde grandes sistemas de circulación atmosférica mantienen aire muy frío alrededor de estas regiones. Lo que ocurre allá arriba puede influir en las condiciones del tiempo a miles de kilómetros de distancia.

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¿Qué es el vórtice polar?

En términos generales, es una extensa región de baja presión y aire frío que gira alrededor de los polos. La palabra “vórtice” hace referencia precisamente a esa circulación.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos explica que este sistema forma parte del funcionamiento habitual de la atmósfera y que se fortalece durante el invierno. Los especialistas lo estudian a gran altura, mediante observaciones de los vientos y las temperaturas.

En los reportes también se habla del vórtice polar estratosférico, una banda de vientos intensos que se forma cada invierno a unos 15 a 30 kilómetros sobre el Ártico. Puede imaginarse como un gran cinturón de viento que rodea el aire extremadamente frío de esa región.

¿Cómo puede provocar frío lejos del polo?

La clave está en los cambios que experimenta esa circulación y en su relación con otros sistemas atmosféricos.

Cuando el vórtice estratosférico se debilita, se desplaza o se divide, en algunas ocasiones puede favorecer cambios en la corriente en chorro polar, una franja de vientos rápidos que circula más abajo en la atmósfera.

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Si esa corriente desarrolla grandes ondulaciones, puede facilitar que aire ártico avance hacia regiones situadas más al sur. Así pueden presentarse episodios de frío intenso en partes de Norteamérica, Europa o Asia. Sin embargo, la relación es compleja: una alteración del vórtice no garantiza una ola de frío en un lugar determinado.

¿Qué relación tiene con México?

Para México, la conexión está en la posibilidad de que esas masas de aire frío avancen por Norteamérica y alcancen nuestro territorio. La UNAM ha explicado que las incursiones de aire polar pueden llegar a nuestras latitudes y provocar descensos de temperatura, incluso hacia la costa del Golfo de México.

Por eso, escuchar que el vórtice polar está cambiando puede ser relevante para el seguimiento meteorológico. Pero ese dato, por sí solo, no permite establecer cuánto bajará el termómetro en Durango, qué día ocurrirá o si habrá nieve.

Para conocer los efectos en una ciudad se necesita revisar el pronóstico local y la evolución de los sistemas que transportan el aire frío.

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¿Es lo mismo que un frente frío?

Son fenómenos distintos. El vórtice polar es una circulación de gran escala alrededor de los polos; un frente frío es la zona de transición donde una masa de aire frío avanza y desplaza a otra más cálida.

Pueden formar parte de una misma situación atmosférica, pero no son términos intercambiables. Tampoco cada descenso de temperatura significa que el vórtice polar se haya alterado.

Entender esta diferencia permite leer mejor los reportes del tiempo: el vórtice ayuda a explicar el panorama general, mientras que los pronósticos locales indican cuándo sacar la chamarra y qué condiciones esperar.