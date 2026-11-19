A través de redes sociales, cibernautas han cuestionado la razón por la que un reconocido programa radiofónico emitido por las mañanas en la ciudad de Durango dejó de transmitirse repentinamente.

Se trata del matutino Milkshake Morning Show, un programa que tenía poco más de once años al aire y que intempestivamente dejó de sonar en la radio.

Milkshake es conducido por Ricardo Tiscareño, quien a través de su creatividad combina entretenimiento, comedia y música con personajes como El Monje Totas y Don Goyo, entre otros.

Tiscareño lleva el hilo del programa mientras interviene su personaje Don Goyo, quien inyecta dosis de humor y es conocido por sus anécdotas cotidianas, además de protagonizar su segmento de "Apodos cholos".

Por su parte, El Monje Totas es un personaje místico de corte cómico que colabora con reflexiones y lecturas.

Fue en el año 2015 cuando este programa inició sus primeras emisiones a través del 92.9 FM, una estación de corte cultural perteneciente a una escuela privada.

¿Qué pasó con el programa de radio Milkshake Morning Show?

Desde hace algunas semanas, el programa dejó de transmitirse por la frecuencia modulada del 92.9 FM.

El matutino suele ser escuchado, en su mayoría, por automovilistas que se dirigen a la escuela o a la oficina, o bien, por quienes trabajan en el transporte público; además, es reconocido por la interacción con los radioescuchas a través de audios de voz.

La emisión tenía un horario de siete a diez de la mañana; sin embargo, desde hace un par de semanas, las ediciones fueron interrumpidas sin previo aviso.

Por su parte, decenas de seguidores se preguntan en Facebook la causa por la que dejó de salir al aire.

Entre los comentarios se puede leer que, aparentemente, a quienes tienen contacto con el locutor les comentó que se encontraba de vacaciones, aunque se trata de información extraoficial.

Página de Facebook desapareció

Llamó la atención de los seguidores que la fanpage con el nombre del programa ya no aparece en Facebook.

También extrañó que en la radio tampoco está la voz de Ricardo en los spots que se reproducían en la estación.

Lo cierto es que, hasta ahora, ni el propio locutor ni la estación radiofónica han emitido algún mensaje para aclarar dicha situación a su audiencia.

Entre tanto, decenas de radioescuchas esperan volver a escuchar pronto el programa de entretenimiento producido por quien, además, fue reconocido en 2025 con el Premio Nacional de Locución.