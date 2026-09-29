¿Ya te registraste a la Beca Benito Juárez? Así puedes comprobar que tu solicitud quedó enviada

Quedan pocos días para solicitar la Beca Benito Juárez de bachillerato, pero hay una duda entre quienes ya llenaron el formulario: ¿cómo saber si el registro se completó o si los datos solo quedaron capturados en la plataforma?

La señal que debes buscar es el comprobante de solicitud. Al terminar el trámite en el portal oficial, el sistema permite descargar ese documento, en el que aparece un folio para dar seguimiento. Si comenzaste a llenar los datos, pero no llegaste a esa última parte, conviene volver a revisar el proceso antes del cierre del miércoles 30 de septiembre.

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Guarda el comprobante y el folio

El registro se realiza en becabenitojuarez.gob.mx mediante una cuenta Llave MX. Una vez enviados los datos escolares y los documentos solicitados, debes descargar y conservar el comprobante. Puedes guardar el archivo en el celular o la computadora y tener una copia adicional.

El folio servirá para consultar posteriormente el resultado del trámite. El portal de registro explica que, después de generar el comprobante, la información entra en una etapa de validación. Por eso, contar con el documento confirma que presentaste la solicitud, pero todavía no significa que la beca haya sido aprobada.

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¿Qué pasa si no descargaste nada?

Ingresa nuevamente al sitio oficial con la cuenta Llave MX que utilizaste y revisa si el trámite llegó al paso final o si quedó algún dato o documento pendiente. Hazlo antes de que cierre el registro; una captura de pantalla de las primeras páginas del formulario no equivale al comprobante final.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de bachillerato de escuelas públicas y permanece abierta hasta el 30 de septiembre. El apoyo previsto es de mil 900 pesos bimestrales durante el ciclo escolar, sujeto a la validación correspondiente.

Para evitar confusiones, utiliza únicamente el portal oficial de la beca y conserva tu folio. Será la referencia para dar seguimiento a la solicitud cuando la Coordinación de Becas informe los resultados. programasparaelbienestar.gob.mx