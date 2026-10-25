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Taddei anuncia salida de la presidencia del INE; afirma que busca proteger al organismo

Tras eliminar el comunicado, el INE volvió a compartir el documento donde se detalla que presentará su renuncia ante Diputados este lunes 26 de octubre

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El Instituto Nacional Electoral (INE) difundió la renuncia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, este domingo, para luego borrar el comunicado oficial donde afirmaban que la renuncia sería presentada a partir de mañana a la Cámara de Diputados.

“Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral”.

En un mensaje circulado por el propio Instituto —después de haber borrado el primero— Taddei aseguró que su decisión “responde a la convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional”, en el marco del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Las irregularidades abarcan varios escándalos, entrega de contratos a modo, incumplimiento de obligaciones contractuales que derivan en pérdidas para el Instituto y proveedores familiares a sus colaboradores o relacionados directamente con ella de manera personal.

El jueves, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que iniciará una investigación, pues posee suficientes indicios de corrupción y malos manejos de los recursos del Instituto.


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Se va “con serenidad”


Guadalupe Taddei también afirmó que la decisión la tomó “con serenidad y dignidad, con la tranquilidad de haber dedicado 33 años de vida al servicio electoral de México y con la convicción de que la institución continuará cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales”.


“Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante”, señaló Taddei.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: INE Guadalupe TAddei Instituto, Taddei, haber, decisión

               

                
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