01-800-auxilio-Esteban... ¿a cuál número le marcan, pues?

A unos días de que el gobernador Esteban Villegas dijera que, si cualquier duranguense se sentía en peligro por un tema relacionado con la inseguridad, le marcara directamente a su celular o al del secretario de Gobierno para solucionarlo a la brevedad, ninguno de los dos ha hecho público su número móvil.

Es más, ni siquiera ha habido un intento de habilitar una línea de atención ciudadana directa para que, quienes han expresado que continúan siendo víctimas de las extorsiones (como los ganaderos del interior del estado), tuvieran una opción a ser escuchados, ante la negativa de las autoridades locales que no respondían a los llamados de auxilio.

"Si hay alguna organización, algún comerciante o algún empresario que tenga un tema específico, es muy importante que nos lo diga para poder resolverlo. A veces es algo que se puede resolver de una manera muy sencilla, nosotros tenemos más información de cualquiera de ellos, por dónde podemos agarrar el hilo y podemos resolver", dijo el mandatario ante medios de comunicación en aquella ocasión, con un semblante molesto ante los cuestionamientos de las declaraciones de los ganaderos.

Y, aunque en realidad suena sencillo como lo menciona, lo cierto es que, a pesar de que desde hace años se ha denunciado a los cuatro vientos el tema de las extorsiones en gran parte del estado (hasta con nombre y apellido), al día de hoy no hay solución, como lo dejó en claro Manuel Núñez Carrillo, director de la empresa Pa'Lante México. Entonces, una cosa es prometer solucionarlo y, otra, es realmente hacerlo.

¿Y SI LES CONTESTARÁN?

"Yo les pediría prudencia y, si no, aquí estoy, tienen mi teléfono, me pueden marcar o le pueden marcar al Secretario de Gobierno por cualquier problema que tengan, en el tema de seguridad somos 24/7 y todos los asuntos que nos han pasado los hemos podido resolver", afirmó Esteban Villegas.

Es poco creíble que, un Gobernador que se ha distinguido a lo largo de sus casi cuatro años del actual sexenio, en no querer recibir personalmente a casi nadie (incluidos grandes empresarios que generan cientos de empleos en el estado), vaya a contestar las llamadas de cualquier ciudadano.

Además, si ya hizo una declaración tan temeraria que raya en lo populista, lo ideal sería que por lo menos hiciera público su número de celular (aunque no fuera el real), para evitar que sus palabras quedaran en eso, palabras nada más. Desde ahí se nota que no hay mucha intención de encontrar soluciones, sino que fue una declaración para tratar de evadir el tema.

Menos creíble es que, sus secretarios contesten dichas llamadas, como lo han dejado en evidencia empresarios de distintos ramos, a quienes los titulares de Agricultura y Ganadería, Seguridad Pública y el mismo Secretario de Gobierno, han dejado en visto a través de mensajes o llamadas que no responden y los mandan directo a buzón. Suena a burla pues la solicitud para marcarle a denunciar, sabiendo que no su solución no es viable.

INICIA EVACUACIÓN DEL NAUFRAGIO

¿Por qué un Gobernador daría una declaración como esa sabiendo que no lo va a cumplir? Hay colaboradores cercanos (e inconformes) que aseguran que se debe a una desesperación por la ineficacia de ciertos funcionarios estatales, a quienes el mandatario ya no les tiene la confianza para resolver los problemas, pero a los que no puede remover debido a la falta de personajes con experiencia que quieran asumir dicha responsabilidad

Suena lógico, pues hay áreas en las que nadie quiere heredar problemas que no se resolverán y que solo les arruinará su reputación personal. A pesar de que existe esa famosa frase de: "a un Gobernador no se le dice que no a una invitación", lo cierto es que la actualidad del sexenio no atrae a nadie para poder involucrarse en un Gobierno que va en picada, sin confianza, sin credibilidad.

"Niños y mujeres primero", es la orden que se da cuando el barco comienza a naufragar y por lo que se ve, ya hay funcionarios que están comenzando a buscar desesperadamente un "Plan B" de cara al 2027 y 2028, pues se han dado cuenta que no hay salida del tobogán estatal.

Esto también lo sabe Esteban Villegas y sus más cercanos, quienes han comenzado a repetir con enojo la frase de "las ratas son las primeras en abandonar el barco", a manera de reproche a aquellos a quienes consideran desleales y que ya están buscando un nuevo refugio, lejano al actual sexenio.

Y por si fuera poco, es evidente que no existen cuadros póliticos fuertes que se puedan considerar "Villegistas" que puedan ayudar al mandatario a una salida digna en el 2028, por lo que tendrán que negociar con aquellos a los que no ha tratado del todo bien en este tiempo.

Como sea, se acerca un informe que revelará que hay pocas cosas para presumir en el último año, con un gabinete desgastado, sin suplentes en la banca, con funcionarios que ya no confían en el capitán del barco y en el que cada vez hay menos incondicionales al Gobernador que le quieran ayuden a salvar el naufragio. Al tiempo.