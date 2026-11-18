Miembros de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Durango externaron su desesperación ante la creciente informalidad en las principales calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, una problemática que, aseguran, desplaza a los negocios establecidos.

La presidenta de dicha Cámara, Lourdes Macías, consideró que la situación es alarmante ya que, a pesar de las mesas de diálogo que han tenido con autoridades municipales para evitar la expedición desmedida de permisos, el ambulantaje sigue acaparando espacios.

“La informalidad está presente todavía. Ya tuvimos una plática con el señor Ariel Maa, no sé en qué vaya a acabar esto, pero siguen los informales inclusive ahí en la pasada de Pasteur, todavía no llega diciembre y ya están empezando a ponerse ahí y luego no dejan pasar al transeúnte. Gente de la tercera edad se tiene que bajar de las banquetas, por lo que están en peligro los señores de edad”, manifestó.

Ante ello, por la cercanía de la temporada decembrina, hubo un acercamiento con las autoridades para prevenir esta problemática.

“Es la plática que tuvimos últimamente, en una reunión que tuvimos, para que no soltaran tanto permiso, ya que se llena la calle 5 de febrero, la calle Pasteur de Pino Suárez a 5 de febrero, 20 de noviembre. Y todos esos informales pues nos quitan venta para nosotros”. “Nos baja muchísimo (la venta) hasta un 40 por ciento. La gente ya no alcanza a llegar aquí porque se entretienen en la calle, ahí compran, a la gente se le hace más fácil comprar en las calles que llegar ya a los locales que estamos aquí ya instalados durante años”, mencionó.

Afectaciones a la movilidad

Además del impacto financiero al pequeño comercio, la presidenta de la Canacope advirtió que la instalación anticipada de puestos informales, está obstaculizando el libre tránsito de los transeúntes.

Ante este panorama, hizo un llamado a la ciudadanía para que, en la temporada decembrina de alta actividad comercial, acudan a realizar sus compras a los locales establecidos del centro, garantizando así un beneficio real para los negocios que sostienen la economía formal del municipio.