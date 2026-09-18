10 consejos para prevenir la diabetes, según el nutriólogo duranguense Miguel Güereca

Antes de que aparezcan los primeros síntomas, la prevención ya puede estar marcando la diferencia. En un contexto donde las enfermedades crónico degenerativas han aumentado de manera importante en México, y donde padecimientos como la diabetes y la hipertensión representan una preocupación creciente para miles de familias, la alimentación y los hábitos diarios siguen siendo las herramientas más poderosas para proteger la salud.

El nutriólogo duranguense Miguel Güereca explica que, aunque muchas personas consideran que la diabetes está relacionada únicamente con el consumo de azúcar, la realidad es mucho más amplia. Factores como el exceso de alimentos ultraprocesados, el sobrepeso, la obesidad, el consumo frecuente de alcohol y el sedentarismo también influyen directamente en su desarrollo. “La diabetes es una enfermedad completamente tratable y es posible prevenirla, incluso cuando existen antecedentes familiares”, señala.

COMER MEJOR, NO MENOS

Uno de los primeros consejos del especialista es distribuir los alimentos a lo largo del día mediante cuatro o cinco tiempos de comida. Desayuno, colaciones, comida y cena ayudan a mantener un mejor control energético y evitan largos periodos de ayuno que pueden favorecer decisiones alimentarias poco saludables.

También recomienda que las verduras se conviertan en las protagonistas del plato. “Intenta que sean la base de tus platillos y ocupen la mayor cantidad de los alimentos que vas a consumir”, explica. Su aporte de fibra, vitaminas y minerales contribuye a mejorar la salud metabólica y favorece la saciedad.

HIDRATACIÓN Y FRUTAS EN EQUILIBRIO

Entre los hábitos más sencillos, pero frecuentemente olvidados, se encuentra el consumo adecuado de agua natural. De manera general, Güereca sugiere entre 1.5 y 2 litros al día, aunque la cantidad puede variar según las características de cada persona.

Las frutas también tienen un lugar importante dentro de una alimentación preventiva. El especialista aconseja elegir frutas de temporada y consumirlas con moderación, preferentemente durante la mañana o como parte de una colación después del desayuno.

LA IMPORTANCIA DE LA PROTEÍNA Y LAS GRASAS

La proteína debe formar parte de la alimentación diaria, ya sea de origen animal o vegetal. Huevo, pescado, carnes magras, lácteos, frijoles, lentejas, habas y garbanzos son algunas de las opciones recomendadas para cubrir los requerimientos nutricionales.

A esto se suman las grasas naturales en cantidades moderadas. Aguacate, nueces, almendras, semillas, cacahuates y aceitunas aportan nutrientes esenciales y pueden formar parte de un patrón de alimentación equilibrado cuando se consumen adecuadamente.

CENAR SÍ, PERO CON INTELIGENCIA

Contrario a algunas tendencias que promueven saltarse la cena, el especialista recomienda realizar este tiempo de comida todos los días, aunque de forma ligera. Una ensalada acompañada de ingredientes frescos y aderezada con limón puede ser una alternativa práctica para cerrar la jornada sin excesos.

Otro aspecto clave es el control de las porciones. Miguel Güereca propone una regla sencilla y fácil de recordar: servirse una sola vez cada platillo y evitar repetir. Este hábito ayuda a moderar la cantidad de alimentos consumidos sin necesidad de recurrir a dietas restrictivas.

Finalmente, invita a reducir el consumo de pan dulce, galletas y productos ultraprocesados. “La manera más fácil es evitar todo aquello que esté empaquetado y optar por alimentos más naturales y menos industrializados”, comenta.

La prevención de la diabetes no suele depender de cambios extremos, sino de decisiones cotidianas sostenidas en el tiempo.

Una alimentación equilibrada, movimiento constante y elecciones más conscientes pueden convertirse en la mejor inversión para la salud presente y futura.