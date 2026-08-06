10 tips para comer mejor, según un nutriólogo

Hoy cuidar la alimentación se ha convertido en parte de un estilo de vida que busca bienestar, energía y una mejor relación con la comida. Sin embargo, para muchas personas cambiar sus hábitos parece una tarea complicada, creen que implica gastar más dinero, eliminar sus platillos favoritos o seguir planes demasiado estrictos.

Ante esta idea, el nutriólogo duranguense Miguel Güereca comparte recomendaciones prácticas para comer mejor desde casa, demostrando que una alimentación saludable puede ser sencilla, accesible y llena de sabor.

El especialista explica que antes de hacer cualquier modificación es importante conocer las necesidades de cada persona y descartar condiciones de salud que puedan requerir una alimentación específica.

“Antes de modificar tu estilo de alimentación, debes considerar algo muy importante: saber si no padeces alguna enfermedad que te limite a consumir algunos alimentos. Si no lo sabes, lo recomendable es acudir con un especialista para determinar si existe algo que condicione la ingesta de distintos alimentos”.

ORGANIZACIÓN Y ALIMENTOS REALES, LA CLAVE

Para Miguel Güereca, uno de los primeros pasos para mejorar la alimentación es dejar atrás la improvisación. Planear un menú semanal permite elegir mejor los ingredientes, aprovechar la despensa y evitar recurrir constantemente a opciones poco nutritivas por falta de tiempo.

El nutriólogo recomienda que los platillos incluyan fuentes de proteína, ya sea de origen animal o vegetal, además de frutas y verduras todos los días.

“Muchas veces se piensa que comer saludable significa dejar de comer rico, cuando es todo lo contrario. Al mantener una correcta alimentación, los platillos pueden ser diversos, ricos y muy antojables”, señala.

Entre sus sugerencias destaca integrar frutas completas, no solamente en jugos, y preferir las de temporada, ya que además de aportar nutrientes suelen ser más accesibles. También invita a variar la preparación de las verduras: pueden consumirse frescas en ensaladas, cocidas, en caldos o acompañando diferentes platillos.

El huevo también ocupa un lugar importante dentro de una alimentación práctica. Güereca explica que, dependiendo de cada persona, consumir entre uno y dos huevos al día puede aportar proteína y minerales, además de ofrecer muchas posibilidades de preparación, desde huevos con nopales y champiñones hasta versiones cocidas o acompañadas con verduras.

PEQUEÑOS GRANDES CAMBIOS

Uno de los puntos que destaca el especialista es que no se trata de eliminar todos los alimentos, sino de encontrar un equilibrio.

Por ejemplo, recomienda moderar el consumo de pastas y darles mayor valor nutricional al acompañarlas con verduras frescas. En el caso del arroz, puede incluirse con mayor frecuencia siempre que se combine con ingredientes naturales.

También resalta la importancia de mantener una hidratación constante. “De forma general recomiendo consumir entre 1.5 y 2.5 litros de agua natural al día, aunque esto puede variar dependiendo de cada persona, su actividad física y las condiciones del clima”.

Dentro de sus recomendaciones también se encuentra reducir el consumo de bebidas artificiales, refrescos, jugos procesados y productos ultraprocesados, ya que mientras más natural sea la alimentación, mayores beneficios puede aportar al organismo.

“Mientras más natural sea tu alimentación, mayor beneficio tendrá para tu cuerpo y tu salud”, afirma.

ALIMENTACIÓN MÁS FRESCA Y CONSCIENTE

Otro aspecto importante es elegir mejor los lugares donde se compran los alimentos. Para el nutriólogo, acudir a fruterías, carnicerías, pescaderías o mercados donde los productos sean frescos ayuda a mejorar la calidad de los platillos y también permite tener una mayor variedad.

Además, comprar ingredientes naturales facilita recuperar el gusto por cocinar y crear nuevas combinaciones en casa.

Miguel Güereca recuerda que cada persona tiene objetivos y necesidades diferentes, por lo que quienes buscan cambios específicos en su cuerpo o controlar alguna condición de salud deben acudir con un especialista para recibir una orientación personalizada.

Al final, mejorar la alimentación no se trata de seguir restricciones imposibles, sino de construir hábitos sostenibles, elegir mejor, organizarse y disfrutar lo que se come.