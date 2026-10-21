100 pintores se exhiben en el Museo de los Gurza

La diversidad de la pintura duranguense se reunió en “De Norte a Sur: Durango, 100 pintores, Andamios Itinerantes”, una exposición colectiva que conforma el trabajo de un centenar de artistas en el Museo de Historia y Arte Contemporáneo Palacio de los Gurza.

La muestra apuesta por visibilizar la producción artística del estado a través de distintas generaciones, trayectorias y propuestas plásticas, con obras que reflejan las múltiples maneras de interpretar el entorno y trasladarlo al lenguaje visual.

Más que reunir una serie de cuadros bajo un mismo techo, el proyecto plantea un acercamiento a la pluralidad de la escena artística local. Cada pieza responde a las búsquedas particulares de sus creadores, desde sus decisiones de color y composición hasta los temas y recursos con los que construyen una identidad propia. En conjunto, las obras permiten reconocer las coincidencias y diferencias que conviven dentro de la pintura hecha en Durango.

UN MURAL QUE REÚNE IDENTIDADES

Uno de los elementos centrales de esta iniciativa es la creación de un mural colectivo de más de 100 metros cuadrados, integrado por autorretratos de los artistas participantes. La propuesta traslada el concepto de exposición colectiva a una obra de gran formato, en la que cada creador aporta una representación de sí mismo para conformar una composición compartida.

El mural funciona como una expresión visual de la diversidad que da sentido al proyecto, al reunir distintas identidades en una misma superficie. De esta manera, “Andamios Itinerantes” no solo busca exhibir la obra individual de sus participantes, sino también generar un espacio de colaboración y reconocimiento entre quienes integran la comunidad artística duranguense.

DE DURANGO A OTROS ESPACIOS

La iniciativa también tiene una vocación itinerante. Entre sus objetivos se encuentra llevar la producción pictórica de Durango a otros puntos del país, ampliar las oportunidades de exhibición para sus creadores y acercar sus propuestas a públicos distintos. Como parte de este recorrido, el proyecto contempla llegar a Oaxaca con las 100 obras participantes.

Este desplazamiento busca propiciar el intercambio entre comunidades artísticas y abrir nuevas posibilidades de diálogo entre las expresiones visuales de diferentes regiones. Así, la exposición trasciende su sede en el Palacio de los Gurza para plantear una ruta de difusión que coloca a los artistas duranguenses en contacto con otros contextos culturales.

“De Norte a Sur: Durango, 100 pintores, Andamios Itinerantes” propone, en suma, una mirada colectiva sobre la creación pictórica del estado, donde la diversidad de estilos y perspectivas se convierte en el punto de partida para compartir el arte duranguense más allá de sus fronteras.