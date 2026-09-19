19-S: Sheinbaum recuerda a víctimas de sismos con izamiento de bandera

La mañana de este sábado 19 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México el izamiento de bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

A las 07:15 horas, Sheinbaum Pardo salió de Palacio Nacional para dirigirse al asta bandera monumental donde hizo el izamiento del lábaro patrio a media asta.

La banda de guerra y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretaron "Canto a la Bandera", así como el toque "Silencio" para honrar a las víctimas.

Al acto asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa; almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina; comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño; Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil; y el presidente nacional de la Cruz Roja, Eduardo De Agüero Le Duc.

LLAMAN A PARTICIPAR EN SIMULACRO

El gobierno de México llamó a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026, este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo centro.

Recordó que las autoridades activarán alertas sísmica y vía celular para iniciar protocolos de actuación."La prevención es nuestra fuerza", dijo el gobierno de México.