'20x25' reunirá múltiples artistas duranguenses para exposición

La escena artística contemporánea suma un nuevo punto de encuentro con la segunda edición de 20x25, una exposición colectiva que reúne a más de 20 artistas bajo una misma regla: el formato.

Aunque cada obra comparte una medida específica, todo lo demás se transforma. Técnicas, estilos, intereses y referencias conviven en un mismo espacio, dando forma a una muestra que apuesta por la diversidad creativa dentro de un marco común.

Un formato que une, sin limitar

Lejos de imponer restricciones, el concepto de 20x25 funciona como un catalizador de ideas. Cada pieza refleja la identidad de su autor, demostrando que una misma dimensión puede albergar múltiples formas de construir imagen y significado.

Esta edición presenta obra original que entiende el formato como un punto de encuentro: un terreno donde distintas prácticas dialogan sin perder su esencia individual.

Más que una exposición

Más allá de lo visual, 20x25 propone una relación directa entre artistas, obra y nuevos coleccionistas. La muestra busca acercar el arte contemporáneo a públicos más amplios, fomentando el descubrimiento y la adquisición de piezas en un entorno accesible.

La logística y operación del evento corre a cargo de Paco, reconocido dentro del circuito creativo por impulsar este tipo de iniciativas independientes.

Detalles del evento

La inauguración se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo a las 7:00 de la tarde en LIEBRE LIBRE, espacio que albergará esta propuesta artística.

Bajo el lema “Veinte por veinticinco. Una medida compartida. Veintenas de formas distintas de habitarla”, la exposición promete ser una experiencia diversa y dinámica.

Artistas participantes

La muestra contará con la participación de:

Laura Ramona Rocha, Antia Alanís, Daniel Cadena, Ricardo Gallegos, Perla Félix, Miguel Vargas, Michel Gallegos, Jesús Gutiérrez, Esteban Flores, Sunny Lee, Mayte González, Elihu Rodríguez, Austin Randeles, Junior Gallardo, Genaro Moreno, Fernanda Morales, Paulina Medina, Jackelin González, Adriana Torres, Michelle Galaviz y Edmundo Salas.