25 empresas ya están funcionando: Esteban Villegas Villarreal

En el evento del Cuarto Informe de su periodo constitucional, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, se refirió a aspectos de su gestión en el sector forestal, hidráulico, salud, educación y economía, así como en el ámbito asistencial a cargo del DIF Estatal.

En un mensaje de casi dos horas de duración, Villegas Villarreal hizo un llamado a propiciar la unidad en vez de la división entre los duranguenses para la construcción del futuro.

Asimismo, informó que hay 41 empresas firmadas con convenio para la próxima generación de 40 mil empleos directos, con una inversión de 56 mil millones de pesos; mientras que 25 ya están funcionando y generaron 14 mil empleos directos, con una inversión de nueve mil 500 millones de pesos. Por lo que aseguró que al final de su sexenio se podrá rebasar la cifra de 70 mil empleos, entre directos e indirectos, que se comprometió a promover en 2016.

Enfatizó que Durango tiene agua, energía eléctrica suficiente, capital humano y seguridad al ser el segundo estado, después de Yucatán, con menos homicidios dolosos, pese a tener fronteras con estados como Sinaloa y Zacatecas, por lo que agradeció la coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército.

Dijo que “hay gente que todavía no cree”, pero que ya se han ido reflejando los resultados en el sector económico.

Asimismo, en el evento que se llevó a cabo en Estación Central, hizo referencia a apoyos para el bosque duranguense, para fortalecer la salud, la educación y la Tarjeta Madre, así como acciones por parte del DIF Estatal, en Casa Hogar y las instancias de atención a personas con discapacidad.

Bajo el lema “Tenemos memoria, tenemos futuro”, recordó las complejidades que enfrentó al inicio de su gobierno y destacó el potencial de la entidad para los próximos años.

Como invitados especiales, estuvieron representantes de los estados de Coahuila, Chihuahua y Zacatecas, así como el presidente del PRI, Alejandro Moreno; el coordinador del PRI en el Senado, Emanuel Añorbe Baño; el exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, y representantes de la empresa Fermaca, entre otros.