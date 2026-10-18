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29 años

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LUIS RUBIO
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A la memoria de mi querido Don Emilio Carrillo Gamboa.

En una democracia, la pregunta más elemental que cualquier candidato o partido debe responder es ¿estás mejor hoy que cuando te gobernaba otro partido? En términos de la Ciudad de México y el otrora Distrito Federal, ¿en qué medida ha mejorado o empeorado tu vida desde que comenzó a gobernar Morena y su predecesor, el PRD? La CDMX lleva 29 años gobernada por la izquierda bajo las denominaciones PRD y Morena. Aunque las personas han cambiado y cada uno de los jefes de gobierno desde 1997 ha sido distinto, imprimiéndole su sello personal con diversos grados de institucionalidad, la visión filosófica ha sido consistente.

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