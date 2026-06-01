32 trabajadores de la Nocturna terminan su preparatoria

La Escuela Preparatoria Nocturna, logró que 32 trabajadores que no contaban con su educación media superior concluyeran con éxito sus estudios de este nivel.

María del Socorro Reséndiz Montiel, directora del plantel, dijo que siempre apoyará a la base trabajadora que desee continuar con su formación profesional, esto dentro de la ceremonia de entrega de constancias a una generación más de alumnos que culminó sus estudios de bachillerato en el sistema semiescolarizado.

Reséndiz Motiel comentó que la ceremonia tiene un significado para la Escuela Preparatoria Nocturna, pues va más allá de un evento protocolario y se convierte en un espacio para reflexionar sobre el compromiso que han demostrado los alumnos y sus maestros en la consolidación de este logro académico.

La directora resaltó el valor de cursar una carrera universitaria y aprovechar las oportunidades que ofrece la educación superior, al señalar que el conocimiento permite construir una mejor versión personal y abre oportunidades tanto en el ámbito laboral como en el desarrollo personal.