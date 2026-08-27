370 mil alumnos duranguenses de educación básica regresarán a clases el lunes

Todo está listo para que 370 mil alumnos de educación básica regresen a clases la próxima semana en aproximadamente cinco mil escuelas de los 39 municipios del estado.

Las vacaciones terminaron para los estudiantes, quienes disfrutarán de su último fin de semana de descanso. Por ello, a partir del domingo deberán retomar la rutina escolar y acostarse más temprano para levantarse a tiempo y llegar a las ocho de la mañana a sus planteles educativos.

El nuevo ciclo escolar comenzará el 30 de agosto y concluirá el 9 de junio de 2027. Contará con un periodo vacacional de invierno que iniciará el 22 de diciembre y finalizará el siete de enero.

Por su parte, el receso de Semana Santa arrancará el 22 de marzo y las clases se reanudarán el cinco de abril.

Además, las sesiones del Consejo Técnico Escolar se mantendrán el último viernes de cada mes, sumando ocho días de suspensión de actividades para los alumnos durante todo el ciclo.

En cuanto a los días festivos de mayo, solo se suspenderán clases oficialmente el miércoles cinco; esto se debe a que el primero y el 15 caen en sábado, mientras que el 10 de mayo caerá en lunes.

En total, se reincorporarán 370 mil estudiantes de primaria y 33 mil trabajadores del sector educativo, de los cuales 23 mil son docentes y el resto corresponde a personal de apoyo.