En este país hemos perfeccionado el arte de la improvisación institucional, pero en ningún lugar es tan evidente como en nuestras fiscalías.

Si, históricamente, tenemos uno de los sistemas de procuración de justicia más erráticos, volubles e irregulares del continente, una maquinaria bipolar que lo mismo se hace de la vista gorda ante un funcionario público que irrumpe en un club con escoltas armados para propinar una golpiza, que le da cuarenta años de cárcel a una mujer por el grave delito de cobrar una tanda.

Nuestra justicia mexicana es charra, errática, mediocre e improvisada. Una justicia que no llegó ni a las clases de geometría de la primaria para advertir que puede otorgar libertad procesal a una influencer que casi asesina a puñaladas a otra joven en un arranque de celos, mientras le impone diecisiete años tras las rejas a otro personaje de redes sociales, como el tristemente célebre “Fofo” Márquez, por una agresión igualmente execrable.

No se trata de defender lo indefendible, sino de señalar lo evidente, en México la balanza justiciera y la diosa Temis se paran sobre un jacal y tratan de dar veredictos casi al azar según le peque el viento.

Todavía recuerdo un centenar de casos mediáticos de las redacciones por las que he pasado y siempre me he encontrado con la misma historia, nuestras fiscalías son, desde tiempos de las Poquianchis, desde tiempos de Mario Bezares, desde tiempos de cualquier caso mediático que recuerde, instituciones diseñadas para el reflector, no para el rigor de la investigación o expediente, a menos que haya algo que ganar.

Cuando un caso estalla en redes sociales y captura la conversación pública, los fiscales se ponen sus mejores trajes, convocan a ruedas de prensa teatrales, hacen todo el ruido posible y se paran el cuello ante los micrófonos vendiendo eficiencia exprés. En cambio, cuando un expediente no trae rentabilidad política, cuando choca con intereses de grupo o simplemente no encaja en la moda ideológica del momento, el caso pasa al archivo muerto, como si existiera una línea invisible dictada desde arriba sobre qué merece justicia y qué merece olvido.

Para entender hasta dónde llega este surrealismo penal basta mirar hacia el Estado de México y revisar la historia de Alma Abigail Salazar Castillo, cuando desde el 28 de abril de 2023 acudió al domicilio de una vecina que le debía dinero y que, bajo el pretexto de saldar la cuenta, la citó en su casa. El cobro era por mil pesos; el producto de una tanda organizada por la propia Alma Abigail, pero era una emboscada con agentes vestidos de civil que la detuvieron sin mayor trámite y la trasladaron a las oficinas del Ministerio Público.

Una vez adentro, la Fiscalía hizo uso de su magia negra y los míseros mil pesos fueron transformados con el arte de la corrupción en un delito grave de extorsión. En septiembre de 2024, un tribunal validó la ocurrencia ministerial y le impuso una condena de cuarenta años de prisión.

Sí, magia negra. Cuatro décadas de encierro por reclamar mil pesos de ese ahorro comunitario que hasta en las mismas fiscalías organizan las secretarias y empleados, igual que se organiza el cumpleaños o los tamales.

Aunque en febrero de 2025 la pena fue reducida a diez años tras las apelaciones de la ocurrencia, el daño de lamagia negra ya estaba consumado y se sigue peleando por la libertad inmediata de Alma Abigail.

Lo más inquietante de este aparato no es solo su torpeza inicial, sino su incapacidad patológica para rectificar. A la par de ser fiscalías de ocurrencias, son instituciones gobernadas por un ego monumental. Cuando un fiscal se equivoca, lejos de admitir la culpa y liberar al inocente, el sistema cierra filas, se ensaña y redobla la apuesta para sostener el montaje original. Ya nos lo había restregado en la cara hace casi veinte años el documental Presunto Culpable. En México, una vez que te fabrican una carpeta, demostrar tu inocencia es nadar contra un tsunami burocrático donde los jueces y ministerios públicos prefieren arruinar una vida entera antes que aceptar que armaron mal un expediente.

Y mientras a ciudadanos de a pie como Alma Abigail se les aplica todo el rigor de la fantasía punitiva, en los casos de alto perfil mediático opera un fenómeno paralelo igual de podrido: el mercado negro de la información judicial.

En tiempos recientes han arreciado las denuncias y señalamientos de que, al interior de las propias fiscalías, las carpetas de investigación se subastan y se venden al mejor postor. Resulta aberrante observar cómo diligencias que por ley deberían estar blindadas bajo el más estricto sigilo procesal aparecen publicadas, palabra por palabra, foto por foto y audio por audio en ciertos medios de comunicación apenas horas después de integrarse. ¿Cómo es posible que expedientes supuestamente confidenciales se filtren con tanta puntualidad a la prensa? Pareciera obra de magia negra, aunque todos en el gremio sabemos que esa “magia” suele tener tarifa en efectivo o factura política para linchar mediáticamente antes de que un juez dicte siquiera el auto de vinculación.

Esta combinación tóxica de justicia selectiva, fabricaciones grotescas y filtraciones tarifadas está terminando de dinamitar lo poco que quedaba en pie de nuestras instituciones. La percepción generalizada de que la ley en México es un ritual también de magia negra, donde si eres poderoso sales impune y si eres pobre te caen cuarenta años por cobrar una tanda, alimenta la peor crisis de credibilidad en la historia del sistema judicial mexicano.

No es un tema menor, ahora que en columnas anteriores hablamos de la crisis de salud mental nacional. Vivir bajo la incertidumbre de que cualquiera puede ser víctima de un montaje ministerial es insoportable para la cordura colectiva de este país. Mientras no se desmantele esta fábrica de culpables por encargo y no se profesionalice de verdad la procuración de justicia, seguiremos atrapados en un Estado donde la ley no protege al ciudadano, sino que lo acecha. Ayer fue Alma Abigail, mañana puede ser su hija, querido lector... o usted mismo.

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