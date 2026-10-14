Durango

IGLESIA CATÓLICA

'40 días por la vida': Comunidad católica acude al Centro de Cancerología y Materno Infantil

Los asistentes oraron para pedir por la pronta recuperación y salud de los enfermos.

'40 días por la vida': Comunidad católica acude al Centro de Cancerología y Materno Infantil

'40 días por la vida': Comunidad católica acude al Centro de Cancerología y Materno Infantil

CLAUDIA BARRIENTOS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Como parte de las actividades internacionales de oración y concientización, la comunidad de la Parroquia de la Divina Providencia en Durango se sumó a la jornada “40 días por la vida”.

Durante la jornada, fieles se congregaron a las afueras del Centro Estatal de Cancerología y del Hospital Materno Infantil para llevar a cabo el rezo del Santo Rosario.

A este acto de fe se unieron familiares de pacientes internados en dichos nosocomios, quienes compartieron momentos de esperanza.

Entre cantos, alabanzas e intenciones comunitarias, los asistentes oraron fervientemente para pedir por la pronta recuperación y salud de los enfermos, así como por la paz del mundo y la protección de la vida humana.

40 días


La campaña denominada “40 días por la vida” se lleva a cabo cada año, con el objetivo de promover la oración profunda entre la comunidad católica.


Asimismo, se pugna por la defensa y promoción de la vida desde el momento de la concepción hasta su fin natural, para lo cual grupos de la iglesia católica acuden a distintos lugares públicos como plazas y hospitales.





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: IGLESIA CATÓLICA HOSPITAL MATERNO INFANTIL DURANGO CENTRO DE CANCEROLOGÍA Infantil, vida, Materno, Cancerología

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas