'40 días por la vida': Comunidad católica acude al Centro de Cancerología y Materno Infantil

Como parte de las actividades internacionales de oración y concientización, la comunidad de la Parroquia de la Divina Providencia en Durango se sumó a la jornada “40 días por la vida”.

Durante la jornada, fieles se congregaron a las afueras del Centro Estatal de Cancerología y del Hospital Materno Infantil para llevar a cabo el rezo del Santo Rosario.

A este acto de fe se unieron familiares de pacientes internados en dichos nosocomios , quienes compartieron momentos de esperanza.

Entre cantos, alabanzas e intenciones comunitarias, los asistentes oraron fervientemente para pedir por la pronta recuperación y salud de los enfermos, así como por la paz del mundo y la protección de la vida humana.

40 días

La campaña denominada “40 días por la vida” se lleva a cabo cada año, con el objetivo de promover la oración profunda entre la comunidad católica.

Asimismo, se pugna por la defensa y promoción de la vida desde el momento de la concepción hasta su fin natural, para lo cual grupos de la iglesia católica acuden a distintos lugares públicos como plazas y hospitales.