5 alimentos que sí son saludables, aunque se crea lo contrario

Hay alimentos que durante años han cargado con una especie de mala fama nutricional, pues algunos se relacionan automáticamente con el exceso de calorías, el azúcar, las grasas o la idea de que “no son saludables”, aunque su valor dentro de una alimentación equilibrada puede ser mucho más interesante de lo que suele pensarse.

La clave está en dejar de mirar la alimentación desde la lógica de los alimentos “buenos” o “malos”. La cantidad, la preparación y el contexto en el que se consumen pueden cambiar por completo su aporte nutricional. Incluso algunos ingredientes que suelen provocar culpa pueden aportar proteínas, minerales, fibra, antioxidantes u otros compuestos de interés.

Eso no significa que puedan consumirse sin medida ni que un alimento por sí solo tenga efectos milagrosos. Se trata, más bien, de conocer qué puede aportar cada opción y encontrar la manera de integrarla dentro de una alimentación variada, equilibrada y acorde con las necesidades de cada persona. Por ello, aquí cinco de ellos y sus grandes propiedades, razones que rompen el límite e invitan a consumirlos.

Queso parmesano

Aunque es un alimento energético y contiene una cantidad considerable de grasas saturadas y sodio, también concentra nutrientes debido a su proceso de maduración. Es una fuente de proteína y calcio, además de aportar vitamina B12 y otros micronutrientes. Su sabor intenso permite utilizar pequeñas cantidades para dar profundidad a pastas, ensaladas, verduras o sopas, sin necesidad de convertirlo en el ingrediente principal. Debido a su contenido de sodio y grasas saturadas, lo recomendable es disfrutarlo en porciones moderadas.

Café

Más allá de ser una de las bebidas favoritas para comenzar el día, el café prácticamente no aporta calorías cuando se consume solo y contiene polifenoles y otros compuestos vegetales. La cafeína puede favorecer temporalmente la atención y el estado de alerta, mientras que otros componentes del grano también han sido estudiados por sus posibles beneficios. Sin embargo, la forma de consumirlo es importante, agregar grandes cantidades de azúcar, crema o jarabes modifica considerablemente su perfil nutricional. Además, las personas sensibles a la cafeína pueden experimentar alteraciones del sueño o molestias cuando lo consumen en exceso o demasiado tarde.

Chocolate amargo

El porcentaje de cacao hace una diferencia importante. Las variedades con mayor contenido de cacao pueden aportar flavanoles, compuestos vegetales que han sido estudiados por su relación con la salud cardiovascular. Esto no convierte al chocolate en un alimento de consumo libre, pues continúa siendo energético y algunas presentaciones contienen cantidades importantes de azúcar y grasas. Elegir una opción con mayor proporción de cacao y revisar la cantidad de azúcares añadidos puede ser una forma sencilla de disfrutarlo dentro de una alimentación equilibrada.

Plátano

Esta fruta aporta carbohidratos, fibra, potasio, vitamina B6 y vitamina C, por lo que puede convertirse en una alternativa práctica para obtener energía antes o después de realizar actividad física. Aunque algunas personas evitan el plátano por su contenido de azúcar, se trata de azúcares naturalmente presentes que llegan acompañados de fibra y otros nutrientes. Además, el grado de maduración modifica sus características: cuando está menos maduro contiene una mayor proporción de almidón resistente, mientras que conforme madura aumenta su dulzor y cambia la disponibilidad de sus carbohidratos.

Mantequilla

Durante mucho tiempo se ha presentado como un alimento que debe evitarse por completo, aunque su realidad nutricional es un poco más compleja. Es rica en grasas saturadas, por lo que conviene consumirla con moderación, pero también aporta vitaminas liposolubles como la A y la E. Una pequeña cantidad puede formar parte ocasionalmente de distintas preparaciones, aunque para el consumo habitual suelen recomendarse fuentes de grasas insaturadas, como el aceite de oliva, los frutos secos y las semillas. Como ocurre con otros alimentos, la cantidad y la frecuencia son factores fundamentales para determinar su lugar dentro de la alimentación.