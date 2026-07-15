5 animes imperdibles para adentrarse en el fenómeno que conquista al mundo

El anime dejó de ser desde hace tiempo un entretenimiento de nicho para convertirse en uno de los fenómenos culturales más importantes del mundo, pues cada temporada llegan nuevas producciones que dominan las redes sociales y encabezan rankings de audiencia o reúnen a millones de seguidores que encuentran en estas historias una combinación única de emoción, acción, fantasía y profundidad narrativa.

Mientras algunos espectadores crecieron viendo clásicos japoneses en televisión, una nueva generación se acerca por primera vez a este universo gracias a plataformas como Crunchyroll.

Para quienes desean dar sus primeros pasos en el anime contemporáneo, o simplemente buscan descubrir algunas de las series más aclamadas de los últimos años, estas cinco producciones representan una excelente puerta de entrada por la calidad de sus historias , personajes memorables y enorme impacto entre el público.

FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END

Pocas series han logrado emocionar tanto en años recientes como “Frieren”. La historia comienza cuando la gran aventura ya terminó, el Rey Demonio ha sido derrotado y los héroes que salvaron al mundo toman caminos separados. Sin embargo, para Frieren, una maga elfa cuya vida se mide en siglos, el paso del tiempo tiene un significado muy diferente.

Más que una historia de fantasía tradicional, la serie reflexiona sobre la amistad, la memoria, la pérdida y el valor de los momentos compartidos. Su ritmo pausado, su extraordinaria animación y su profundidad emocional la han convertido en una de las producciones más premiadas y aclamadas de los últimos años.

THE APOTHECARY DIARIES (LOS DIARIOS DE LA BOTICARIA)

Ambientada en una corte imperial inspirada en la antigua China, esta serie sigue a Maomao, una joven experta en medicina y venenos que termina trabajando como sirvienta dentro del palacio. Lo que parecía una vida discreta cambia cuando comienza a resolver misteriosos casos relacionados con enfermedades, conspiraciones y secretos de la nobleza.

La serie destaca por su inteligente protagonista, su elegante ambientación y una trama que mezcla misterio, drama histórico e intriga política. Es una propuesta ideal para quienes buscan una historia diferente, alejada de los combates tradicionales, pero igual de atrapante.

JUJUTSU KAISEN

Considerado uno de los grandes fenómenos del anime moderno, este anime sigue a Yuji Itadori, un estudiante que se ve involucrado en un mundo oculto de maldiciones y hechicería tras entrar en contacto con un poderoso objeto maldito.

La serie combina secuencias de acción espectaculares, personajes carismáticos y una historia oscura que constantemente eleva las apuestas. Además de sus impresionantes escenas de combate, ha conquistado al público gracias a figuras tan populares como Satoru Gojo, convertido en uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop japonesa actual.

SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU

Una de las sorpresas más recientes del anime es sin duda esta adaptación del popular manga de Jinushi. La historia gira en torno a Sasaki, un trabajador agotado por la rutina que encuentra un inesperado refugio emocional durante sus encuentros nocturnos con una misteriosa mujer detrás de un supermercado.

Lejos de las grandes batallas o mundos fantásticos, esta serie apuesta por momentos cotidianos, diálogos sencillos y personajes profundamente humanos. Su encanto radica precisamente en esa aparente simplicidad que termina construyendo una historia cálida, romántica y sorprendentemente entrañable.

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA

Hablar del éxito global del anime actual es imposible sin mencionar este anime. La trama sigue a Tanjiro Kamado, un joven que emprende una peligrosa misión para salvar a su hermana Nezuko después de que su familia es atacada por demonios.

La serie revolucionó la industria gracias a una animación espectacular, secuencias de combate visualmente impactantes y una historia que combina acción, tragedia y esperanza. Su capacidad para emocionar tanto como para deslumbrar visualmente la ha convertido en una de las producciones japonesas más exitosas de todos los tiempos.