5 cosas interesantes que pueden encontrarse en el Mercado Gómez Palacio

Hablar del Mercado Gómez Palacio es hablar de uno de los espacios más tradicionales y concurridos del Centro Histórico de Durango. Su famoso comedor gastronómico atrae diariamente a decenas de duranguenses y visitantes que llegan en busca de desayunos típicos, antojitos mexicanos y platillos con el sabor de la cocina regional.

Sin embargo, más allá de su oferta culinaria, este emblemático mercado también resguarda una gran variedad de productos que reflejan las costumbres, creencias y el trabajo artesanal de la entidad.

Entre sus pasillos es posible descubrir artículos que van desde piezas elaboradas en piel hasta remedios tradicionales y bebidas que forman parte de la identidad del estado.

Estas son cinco de las cosas más interesantes que pueden encontrarse durante un recorrido por el Mercado Gómez Palacio.

OBJETOS DE TALABARTERÍA

Uno de los mayores orgullos artesanales de Durango tiene presencia en este mercado. Diversos locales ofrecen productos elaborados en cuero como botas, zapatos, cinturones, carteras, fundas, monturas, sillas de montar y otros accesorios para la vida cotidiana o las actividades del campo.

La calidad de los materiales y el trabajo artesanal convierten estas piezas en una opción tanto para quienes buscan artículos funcionales como para quienes desean llevarse un recuerdo representativo de la tradición ganadera del estado.

UNA TIENDA ESOTÉRICA

Entre los pasillos también existe un espacio dedicado al mundo de las creencias y las prácticas espirituales.

En este establecimiento pueden encontrarse cartas para tarot, veladoras de distintos colores y propósitos, amuletos, inciensos, imágenes religiosas y figuras de la Santa Muerte, además de artículos utilizados en rituales y limpias.

En algunos casos incluso se ofrecen servicios de lectura de cartas o tarot, lo que convierte al lugar en un punto de interés para quienes sienten curiosidad por estas tradiciones.

MEZCAL CON ALACRÁN

Pocas bebidas llaman tanto la atención como las botellas de mezcal que conservan un alacrán en su interior. Este producto se ha convertido en uno de los recuerdos más buscados por los turistas que visitan Durango, debido a que el alacrán es uno de los símbolos más representativos del estado.

Más allá de su carácter llamativo, la bebida forma parte de la oferta de productos regionales que buscan resaltar la identidad duranguense.

HERBOLARIA Y PLANTAS MEDICINALES

La medicina tradicional también tiene un lugar importante dentro del mercado. En varios locales se comercializan hierbas, raíces, cortezas, pomadas, aceites y preparados naturales que, de acuerdo con el conocimiento popular transmitido de generación en generación, se utilizan para aliviar diversas molestias o complementar el bienestar.

Los comerciantes suelen orientar a los compradores sobre las propiedades atribuidas a cada planta y las formas tradicionales de preparación.

Así, más que un sitio para comer y comprar recuerdos, el Mercado Gómez Palacio representa un espacio donde conviven la gastronomía, el comercio, las tradiciones y la identidad de Durango.

Cada recorrido por sus pasillos ofrece la posibilidad de descubrir productos que cuentan historias sobre la cultura local y mantienen vivas costumbres que siguen formando parte del día a día de la ciudad.