5 fotografías de Durango a través del tiempo

Las fotografías antiguas de Durango permiten asomarse a una ciudad de otras décadas, donde sus calles y edificios formaban parte de una vida cotidiana marcada por la tradición.

La Catedral, en la calle Juárez, aparece en una imagen fechada en 1942, como testimonio de un centro urbano que conservaba su esencia histórica.

El Templo de Nuestra Señora de los Ángeles y el Templo del Sagrado Corazón de Jesús recuerdan también la profunda presencia de la arquitectura religiosa en la vida social y cultural de los duranguenses.

Por otra parte, el Monumento a la Bandera representa uno de aquellos espacios vinculados con la identidad y la memoria cívica de la ciudad, mientras que la Alberca Olímpica del Parque Guadiana evoca una época en la que este tradicional espacio reunía a familias, jóvenes y deportistas.

Cinco imágenes, cinco rincones de un Durango que ha cambiado con el paso de los años, pero que permanece presente en la memoria.