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DURANGO ANTIGUO

5 imágenes para recordar el Durango Antiguo

Durango guarda en sus rincones una memoria arquitectónica y social que permanece presente incluso cuando el paisaje urbano ha cambiado con el paso de las décadas.

5 imágenes para recordar el Durango Antiguo

5 imágenes para recordar el Durango Antiguo

DANIELA L. ALMAGUER
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Las fotografías antiguas tienen una manera especial de contar la historia de una ciudad, conservan sus calles, edificios y espacios cotidianos, pero también permiten asomarse a la vida de otras generaciones.

Precisamente Durango guarda en sus rincones una memoria arquitectónica y social que permanece presente incluso cuando el paisaje urbano ha cambiado con el paso de las décadas.

Para muestra estas postales en las que aparecen distintos puntos emblemáticos de la capital, como el Templo de San Agustín y la avenida 20 de Noviembre, la esquina de 5 de Febrero y Bruno Martínez, así como una antigua imagen del edificio que durante los años cincuenta albergó el primer hospital y centro de seguridad social del IMSS en Durango, ubicado en 20 de Noviembre y Victoria, y que actualmente pertenece a la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). También destacan el exterior del Mercado Gómez Palacio, con personas que dan cuenta del movimiento comercial de otra época, y una vista de la calle 5 de Febrero rumbo al poniente.




Cada imagen funciona como una pequeña ventana al pasado y permite reconocer cómo han evolucionado las calles, las construcciones y la dinámica del Centro Histórico.






               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: fotos Durango antiguo Durango, imagen, social, Febrero

               

                
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