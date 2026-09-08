5 películas para ver en cines este mes de septiembre

La cartelera cinematográfica de septiembre llega con una combinación para todos los gustos, desde música y terror, hasta superhéroes y nostalgia, temas que se apoderan de las salas con estrenos y reestrenos que buscan convertir cada función en una experiencia.

La oferta va desde el esperado regreso de una de las bandas más importantes del britpop hasta historias que prometen poner a prueba a los amantes del terror, mientras que algunos clásicos regresan a la pantalla grande para reencontrarse con las nuevas generaciones y con quienes los disfrutaron por primera vez.

Entre los imperdibles destaca el registro del regreso de Oasis, uno de los acontecimientos musicales más esperados de los últimos años. Sin embargo, la cartelera no se queda en un solo género y presenta cinco propuestas que transitan por diferentes estilos, épocas y públicos. Son películas que vale la pena considerar para una salida al cine, ya sea entre semana, durante un fin de semana o simplemente para aprovechar un día de descanso y disfrutar de una historia en pantalla grande.

1. OASIS: EL DOCUMENTAL

El fenómeno de Oasis llega a la pantalla grande con un documental que recupera el esperado reencuentro de Liam y Noel Gallagher y la gira que marcó el regreso de la agrupación británica después de años de separación. La producción permite acercarse a la banda más allá del escenario y conocer parte de lo que ocurrió detrás de una de las reuniones musicales más esperadas de los últimos años. Vale la pena verlo porque no se trata únicamente de un registro de conciertos, sino de una oportunidad para revivir la historia de una banda que marcó al britpop y que vuelve a encontrarse con sus seguidores en una experiencia pensada para disfrutarse con sonido de cine.

2. SOLO POR UNA NOCHE

Este filme se presenta como una alternativa para quienes buscan una historia alejada de las grandes franquicias y las producciones de superhéroes. La cinta concentra su relato en una noche que puede convertirse en un punto de quiebre para sus protagonistas, con encuentros, decisiones y situaciones que modifican el rumbo de sus vidas. Vale la pena verla porque ofrece una propuesta más íntima dentro de una cartelera dominada por grandes espectáculos y permite descubrir una historia centrada en sus personajes y en las emociones que pueden surgir durante unas cuantas horas.

3. LA NOCHE DEL DEMONIO: ESTÁN ENTRE NOSOTROS

El terror vuelve a tomar las salas con esta una nueva entrega de la popular franquicia sobrenatural. La historia vuelve a explorar la presencia de fuerzas que escapan de la realidad y coloca a sus protagonistas frente a una amenaza que convierte lo cotidiano en una auténtica pesadilla. Vale la pena verla especialmente para los seguidores del género, pues la pantalla grande permite potenciar los silencios, los sobresaltos y la atmósfera oscura que caracterizan a este tipo de historias.

4. AVENGERS: ENDGAME BONUS INFINITY VISION

La nostalgia por el Universo Cinematográfico de Marvel vuelve a las salas con esta cinta, una oportunidad para reencontrarse con una de las películas que marcaron un antes y un después para el cine de superhéroes. La cinta retoma la batalla de los Vengadores contra Thanos y el desenlace de una etapa fundamental de la franquicia. El reestreno forma parte de la oferta de clásicos que regresan a las salas durante septiembre, junto con otras producciones que buscan recuperar el atractivo de volver a ver grandes películas en pantalla grande. Vale la pena verla por el componente nostálgico, pero también por la dimensión de espectáculo que adquiere nuevamente una película concebida para disfrutarse en una sala de cine.

5. RÁPIDO Y FURIOSO, 25 ANIVERSARIO

A 25 años de su estreno, vuelve a las salas para recordar cómo comenzó una de las franquicias más populares del cine comercial. La primera película presenta a Brian O’Conner, un policía encubierto que se introduce en el mundo de las carreras callejeras mientras investiga una serie de robos, hasta que su relación con Dominic Toretto comienza a poner en conflicto su misión y su lealtad. Vale la pena verla porque permite regresar al origen de una saga que con el paso del tiempo se transformó en un fenómeno mundial y porque, en pantalla grande, los autos, las carreras y la música recuperan parte del impacto que tuvo la película cuando llegó a los cines hace 25 años. El reestreno está contemplado entre los clásicos que regresan a las salas este mes.