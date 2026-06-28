5 platillos populares entre los duranguenses

La gastronomía duranguense es el reflejo de la historia, el clima y las tradiciones del estado, pues marcada por la vida ganadera, la riqueza de sus productos del campo y las recetas transmitidas de generación en generación, la cocina local ha construido una identidad propia que combina sabores intensos, ingredientes sencillos y preparaciones llenas de tradición.

Desde los platillos elaborados con carne y chile hasta los dulces de leche que forman parte de las ferias y reuniones familiares, la cocina de Durango representa un motivo de orgullo para sus habitantes y una parada obligada para quienes visitan la entidad. Más que recetas, cada platillo guarda una parte de la historia de la región y de las costumbres que siguen vivas en los hogares duranguenses. Por ello, aquí cinco de los más representativos.

CALDILLO DURANGUEÑO

Considerado el platillo insignia del estado, se prepara con carne de res, tomate y el tradicional chile pasado, un ingrediente característico de Durango que aporta un sabor único. Es una receta de origen regional que continúa ocupando un lugar especial en la mesa de las familias duranguenses.

ASADO ROJO DE PUERCO

Este guiso tradicional se cocina con carne de cerdo bañada en una salsa elaborada con chiles secos y especias. Es uno de los platillos más comunes en celebraciones familiares, fiestas y reuniones, acompañado de arroz, frijoles y tortillas de harina.

GORDITAS DE MAÍZ RELLENAS

Presentes en mercados, fondas y cocinas tradicionales, las gorditas son uno de los alimentos más populares del estado. Se preparan con masa de maíz y pueden rellenarse de deshebrada, chicharrón prensado, frijoles, queso o rajas, convirtiéndose en una opción cotidiana para el desayuno o la comida.

JAMONCILLOS DE LECHE CON NUEZ

Entre los dulces típicos de Durango, los jamoncillos ocupan un lugar privilegiado. Elaborados con leche, azúcar y nuez, destacan por su textura suave y su sabor dulce, además de ser uno de los recuerdos gastronómicos favoritos de quienes visitan el estado.

ATE DE MEMBRILLO O DE GUAYABA

Este dulce tradicional, preparado con pulpa de fruta y azúcar, forma parte de la repostería típica duranguense. Es común encontrarlo en tiendas de productos regionales y disfrutarlo solo o acompañado de queso, una combinación clásica que permanece vigente generación tras generación.